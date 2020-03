Carlo Ancelotti beleeft rampzalige terugkeer op Stamford Bridge

Chelsea heeft zondagmiddag goede zaken gedaan in de subtop van de Premier League. Het elftal van manager Frank Lampard hield in eigen huis geen spaan heel van Everton (4-0) en verstevigde daarmee zijn vierde plaats op de ranglijst. Chelsea heeft vijf punten meer dan zowel Wolverhampton Wanderers en Sheffield United, al heeft die laatste ploeg nog wel een wedstrijd tegoed. Voor Carlo Ancelotti was het vanmiddag een rampzalige terugkeer op Stamford Bridge: de huidige coach van Everton zwaaide in het verleden twee seizoenen de scepter bij Chelsea.

Chelsea stelde vorige week hevig teleur met een dikke nederlaag in de Champions League tegen Bayern München (0-3) en een remise op bezoek bij degradatiekandidaat Bournemouth (2-2), maar de formatie van Lampard tankte afgelopen dinsdag weer wat zelfvertrouwen door in het FA Cup-toernooi Liverpool te verslaan (2-0). Lampard hield vanmiddag grotendeels vast aan de ploeg die imponeerde tegen Liverpool: Mason Mount verving de geblesseerde Mateo Kovacic op het middenveld en was daarmee de enige nieuwkomer in de basiself van the Blues.

Mount beleefde aanvankelijk een prettige rentree in de basis, want hij tekende na een klein kwartier spelen voor de openingstreffer. De voormalig Vitessenaar verschalkte doelman Jordan Pickford vanbinnen de zestien met een laag schot uit de draai: 1-0. Chelsea pakte daarna vrijwel onmiddellijk door en wist zijn voordelige marge al in de 21ste minuut te verdubbelen. Pedro werd in de diepte gevonden door Ross Barkley, waarna de Spaanse vleugelaanvaller oog in oog met Pickford koelbloedig afrondde.

Everton was de onderliggende partij, maar kreeg kort na de 2-0 van Pedro nog wel een enorme kans: Dominic Calvert-Lewin werd alleen voor doelman Kepa Arrizabalaga gezet door Richarlison, maar zijn rollertje ging vervolgens voorlangs. Het scorebord kwam voor rust niet meer in beweging en na de onderbreking nam Chelsea vervolgens razendsnel verder afstand van Everton. Willian tekende zes minuten na rust voor de 3-0 met een laag schot van afstand en Olivier Giroud bepaalde vervolgens nog voor het verstrijken van het uur de eindstand, met een intikker van dichtbij op aangeven van Willian. Chelsea kon de wedstrijd daarna zorgeloos uitspelen, maar moest nog wel een tegenvaller incasseren: Mount haakte rond het uur af op het eerste oog een hamstringblessure.