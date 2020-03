Manchester United-huurling bijt tegenstander en wordt zwaar gestraft

Burton Albion moet het voorlopig stellen zonder doelman Kieran O’Hara. De 23-jarige doelman, gehuurd van Manchester United, is voor zes wedstrijden geschorst omdat hij in de wedstrijd tegen Peterborough United in de arm van tegenstander Sammi Szmodics heeft gebeten. Behalve de schorsing krijgt hij door de FA ook een boete van omgerekend bijna 2900 euro opgelegd.

Het incident deed zich voor op zaterdag 29 februari bij het 1-1 gelijkspel tegen Peterborgouh United. O’Hara ging vlak voor rust in de fout. Szmodics beklaagde zich bij scheidsrechter Brett Huxtable, maar hem was het incident ontgaan en hij deelde dan ook geen straf uit. De arbiter vermeldde het incident na afloop echter wel in zijn rapport, ondanks dat Burton-manager Nigel Clough tegenover de BBC liet weten dat Peterborough geen klacht had ingediend.

“De scheidsrechter zei dat wanneer er een klacht was ingediend, hij dit in zijn rapport op moest nemen. Dat is begrijpelijk”, zei Clough woensdag. “Peterborough heeft er geen probleem van gemaakt. Het komt letterlijk af van de scheidsrechter.” Een woordvoerder van de Engelse voetbalbond laat weten dat het bijten van O’Hara bewezen is en dat hij wordt gestraft ‘vanwege gewelddadig en/of ongepast gedrag’.

O’Hara moet de wedstrijd van zaterdag tegen Lincoln City aan zich voorbij laten gaan en mag pas in april weer in actie komen. De Ierse sluitpost komt uit de jeugdopleiding van Manchester United. Hij kwam nog nooit in actie voor het eerste elftal van the Red Devils. De 23-jarige keeper werd eerder verhuurd aan Stockport County en Macclesfield Town. Zijn contract op Old Trafford loopt na dit seizoen af.