VAR schiet PEC Zwolle te hulp in degradatiekraker tegen Fortuna Sittard

PEC Zwolle heeft vrijdagavond een punt gepakt op bezoek bij Fortuna Sittard. Lang leek het erop dat de bezoekers zonder punten huiswaarts zouden keren, maar vlak voor tijd werd de bal op de stip gelegd door scheidsrechter Martin van den Kerkhof. Vanaf elf meter maakte Lennart Thy geen fout. De Duitse invaller bepaalde de eindstand op 1-1. Door het gelijkspel komen beide ploegen op 26 punten.

Het was maar de vraag of Mark Diemers de wedstrijd zou uitspelen. De middenvelder staat namelijk op het punt om vader te worden en hij maakte met Ultee de afspraak dat hij direct gewisseld zou worden als de bevalling op gang zou komen. “Dan word ik gewisseld en ga ik snel die kant op. Ik ga hoe dan ook bij de geboorte zijn”, zo zei de speler voorafgaand aan de wedstrijd. Zover kwam het niet, want Diemers maakte de negentig minuten vol.

Diemers scoorde vrijdagavond niet, maar speelde wel een belangrijke rol bij het openingsdoelpunt in de 71ste minuut. De aanvallende middenvelder kapte zichzelf vrij op de rand van het strafschopgebied en haalde uit. Doelman Michael Zetterer bokste de bal naar de zijkant, maar daar stond George Cox opgesteld. De huurling van Brighton & Hove Albion schoot de bal van dichtbij onhoudbaar binnen: 1-0.

De ploeg van trainer John Stegeman had niets te verliezen in de slotfase en speelde vol op de aanval. Met nog maar een paar minuten op de klok voorkwam Fortuna Sittard met kunst en vliegwerk een tegendoelpunt. De VAR greep in, aangezien Pelle Clement naar de grond werd gewerkt door invaller Tesfaldet Tekie. PEC kreeg een strafschop en deze werd benuut door een andere invaller: Thy. Met het eerste doelpunt van 2020 buiten het eigen stadion verdient het team van Stegeman een gelijkspel.