Beste Speler van derde periode verlaat Keuken Kampioen Divisie per direct

Anthony van den Hurk zou MVV Maastricht in eerste instantie pas na dit seizoen verlaten voor het Zweedse Helsingborgs IF, maar er komt nu toch per direct een einde aan zijn periode bij de club. De Limburgers maken donderdagavond namelijk via de officiële kanalen bekend dat de clubtopscorer nu al de overstap maakt naar zijn nieuwe werkgever.

Van den Hurk beschikte over een aflopend contract bij MVV, dat met het naar voren halen van de transfer nu echter toch nog een bedrag voor hem incasseert. Doordat de spelersmarkt in Zweden nog geopend is, kan de aanvaller per direct aan de slag bij Helsingborgs.

De 27-jarige spits was bezig aan een uitstekend seizoen in dienst van MVV. Van den Hurk maakte tot nu toe 17 doelpunten en moet op de topscorerslijst van de Keuken Kampioen Divisie enkel Robert Mühren (SC Cambuur, 24 goals) en Reda Kharchouch (Telstar, 20 goals) voor zich dulden. De aanvaller werd eerder deze week bovendien verkozen tot Beste Speler van de derde periode.

Helsingborgs wordt de eerste buitenlandse werkgever voor Van den Hurk. De spits speelde in het verleden in de jeugd van PSV en droeg daarna de kleuren van FC Den Bosch, FC Eindhoven en De Graafschap. Van den Hurk was sinds de zomer van 2018 actief bij MVV en maakte in 65 wedstrijden namens de club 32 doelpunten.