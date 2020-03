‘Chong bereikt persoonlijk akkoord over contract ter waarde van tien miljoen’

Tahith Chong gaat Manchester United aan het einde van het seizoen verruilen voor Internazionale, zo weet Tuttosport te melden. Volgens de Italiaanse sportkrant hebben i Nerazzurri en de twintigjarige vleugelaanvaller een akkoord bereikt over een vijfjarige verbintenis. Chong is momenteel bij Manchester United in het bezit van een aflopend contract en kan zodoende transfervrij de overstap naar Italië maken.

Er wordt al langere tijd gespeculeerd over de toekomst van Chong. Manchester United wilde dolgraag het aflopende contract van de international van Jong Oranje verlengen, maar beide partijen zijn uiteindelijk niet tot een overeenkomst gekomen. Aanvankelijk werd Chong nadrukkelijk gelinkt aan een transfervrije overstap naar Juventus, waardoor er werd gesproken over een ‘Pogba-route’. Paul Pogba werd door Juventus in 2012 overgenomen van Manchester United en keerde vier jaar later voor 105 miljoen euro terug naar Engeland.

Later kwam Internazionale in beeld als mogelijke bestemming voor Chong en i Nerazzurri lijken nu aan het langste eind te trekken. Chong en Internazionale hebben een akkoord bereikt over een vijfjarig contract. De jonge vleugelaanvaller gaat in Milaan een jaarsalaris opstrijken van twee miljoen euro, inclusief bonussen. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat Chong volgend seizoen direct op huurbasis zal vertrekken, met Hellas Verona, Parma en Sassuolo als mogelijke bestemmingen.

Volgens Tuttosport wil Internazionale met het aantrekken van Chong een grotere doelgroep in Azië aanspreken. Hij werd geboren op Curaçao en groeide op in Rotterdam, maar heeft tevens Chinese roots. Chong werd opgeleid door Feyenoord en maakte in 2016 de overstap naar Manchester United. Tot dusver speelde hij veertien wedstrijden in de hoofdmacht van de Engelse topclub, waarin hij goed was voor één assist.