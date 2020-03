Dries Mertens wordt slechts twintig minuten gegund in recordjacht

Dries Mertens is er zaterdagavond niet in geslaagd om solo topscorer aller tijden van Napoli te worden. De 32-jarige aanvaller deelt het record sinds zijn treffer tegen Barcelona (1-1) met Marek Hamsik, maar werd tegen Torino met een invalbeurt van slechts twintig minuten niet veel tijd gegund. De ploeg van trainer Genaro Gattuso won uiteindelijk verdiend en met 2-1.

Torino kwam brutaal uit de startblokken en zag een gevaarlijke poging van Sasa Lukic geblokt worden door Kostas Manolas. Uit de daaropvolgende corner dwong Lorenzo De Silvestri verdediger Nikola Maksimovic tot een redding op de Napoli-doellijn. Na de grote kansen voor Torino nam Napoli de controle over de wedstrijd.

Een gekruld schot van Arkadiusz Milik werd nog gekeerd door Salvatore Sirigu, maar de keeper was in de negentiende minuut kansloos op een kopbal van dichtbij van Manolas, die een vrije trap van Lorenzo Insigne afmaakte. Napoli creëerde in het restant van de eerste helft nog enkele gevaarlijke mogelijkheden, waarvan een kopbal op de lat van Milik de meest noemenswaardige was.

Ook in de tweede helft waren i Partenopei verreweg de bovenliggende partij. Ondanks het veldoverwicht bleven grote kansen spaarzaam, al had een kopbal van Milik in de 56ste minuut meer verdiend. Matteo Politano probeerde het met een leep balletje op het moment dat Sirigu zijn doel ver was uitgekomen, maar de middenvelder raakte het zijnet. Een heerlijke pass van invaller Mertens leidde in de 83ste minuut wel tot een goal, ingetikt door Giovanni Di Lorenzo: 2-0. In de blessuretijd werd het via een kopbal van Simone Edera nog 2-1.