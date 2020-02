Willem II in nauw contact met KNVB vanwege coronavirus

Willem II heeft naar aanleiding van de berichtgeving over het coronavirus in Tilburg contact gehad met de KNVB, zo laat de Eredivisie-club weten. Donderdagavond werd bekend dat een 56-jarige man uit Loon op Zand besmet is met het virus. Hij is in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg opgenomen en verblijft daar in isolatie. Willem II laat weten dat de wedstrijd van vrijdagavond tegen FC Groningen zonder tegenbericht doorgaat.

De KNVB laat weten zich door het RIVM, de GGD en de betrokken ministeries continu laat informeren over de laatste ontwikkelingen. “Een beslissing over de doorgang van de wedstrijd ligt in handen van de overheidsinstanties”, reageert algemeen directeur Martin van Geel op de clubwebsite. “Uiteraard conformeert Willem II zich aan dat besluit. De KNVB heeft contact met de betrokken organisaties en informeert op haar beurt de clubs. Zonder tegenbericht gaat de wedstrijd Willem II – FC Groningen gewoon door.” Het duel begint vrijdagavond om 20.00 uur.

De man uit Loon op Zand meldde zich onlangs bij het ziekenhuis nadat hij een bezoek had gebracht aan het Noord-Italiaanse Lombardije. Volgens het RIVM werd in het ziekenhuis snel herkend dat er mogelijk sprake was van een infectie met het coronavirus. Hij zou Carnaval hebben gevierd in Tilburg en is twee keer positief gestest op het virus. “Mochten er vanuit de overheid maatregelen worden opgelegd die mogelijk ook het voetbal raken, dan laten wij dat zo spoedig mogelijk weten”, zo meldt de KNVB.