Ontroerde André Onana maakt prachtig gebaar naar gevangene

André Onana heeft een mooi gebaar gemaakt naar Arhin Aboagye, die momenteel vastzit in een gevangenis in Nsawan, een stad in Ghana. In de documentaire Football Behind Bars laat Aboagye weten fan te zijn van de 23-jarige doelman van Ajax. Onana was onder de indruk van het verhaal en besloot gesigneerde handschoenen en een shirt naar hem op te sturen.

In de documentaire toont journaliste Juliet Bawueh de gang van zaken in de gevangenis en laat ze zien hoe gevangen, met behulp van onder meer voetbal, proberen hun leven weer op de rit te krijgen. Na een wedstrijd laat Aboagye weten dat voetbal hem helpt om weer de juiste mindset te krijgen. "Deze plek heeft mij beter gemaakt. Bij trainingen ga ik geen gekke dingen doen, want ik weet dat voetbal mij een goede toekomst kan bieden. Ik ben nog jong en voetbal kan me verder helpen. Mijn idool is Onana, de doelman van Kameroen. Ik leer continu van hem", zo klinkt het in de documentaire.

Onana raakte ontroerd toen hij de beelden van het keeperstalent zag. "Het leven is voor de meeste mensen niet makkelijk", begon de Ajax-doelman op Twitter. "Soms kan je de snelle routes nemen, maar alleen inzet en nederigheid zullen je op het juiste pad brengen. Iedereen kan fouten maken, maar het allerbelangrijkste is om te veranderen en een tweede kans te pakken, om te laten zien dat we allemaal betere mensen kunnen zijn", aldus Onana, die zich daarna richtte tot Aboagye.

"Arhin, blijf zo doorgaan. Ik zal je gesigneerde handschoenen en een gesigneerd shirt opsturen. Ik kijk ernaar uit om jou strafschoppen te zien stoppen met mijn handschoenen!", stelde Onana. Inmiddels is het pakketje met de spullen van de Ajax-keeper aangekomen, zo laat Bawueh weten op Twitter. "André Onana heeft zijn belofte aan Arhin Aboagye ingelost. Dank aan iedereen die dit heeft mogelijk gemaakt. Ik ben dankbaar", besluit de journaliste.