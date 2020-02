‘Topsportonwaardige toestanden’ bij FC Twente: ‘Dat is te gek voor woorden’

Bij FC Twente was er recentelijk veel kritiek op de resultaten en het vertoonde spel. Op de achtergrond spelen echter nog meer zaken die een negatieve impact hebben. Bij zowel de spelers als op bestuurlijk niveau is er ontzettend veel onvrede over de trainingsfaciliteiten in Hengelo. Er wordt bij Twente zelfs gerept over ‘topsportonwaardige omstandigheden’.

"Als ze hiernaast het bad laten leeglopen, komt bij mij het laminaat vijf centimeter omhoog", grapt technisch directeur Ted van Leeuwen in gesprek met TC Tubantia. Volgens de Hengelose wethouder Claudio Bruggink beschikt Twente over ‘een prachtig trainingscomplex met alle faciliteiten’. Bij de nummer dertien in de Eredivisie wordt daar heel anders over gedacht. Het trainingscomplex, dat sinds 2000 dienst doet als uitvalsbasis, voldoet volgens Van Leeuwen en consorten niet meer aan de eisen van nu.

Trainer Gonzalo García García windt er ook geen doekjes om. "Ik kan het de spelers niet kwalijk nemen dat ze nadenken over iets anders, want een factor is ook datgene wat je als club te bieden hebt", verzucht de oefenmeester van de middenmoter uit Enschede. " In een aantal zaken is FC Twente maar een bescheiden clubje. De faciliteiten zijn verouderd en de trainingsvelden zijn slecht. Ons stadion is top, maar spelers die hier elke dag moeten werken willen dat ook doen in een aantrekkelijke omgeving." De sportieve toekomst is derhalve in het geding. "Om interessant te zijn voor spelers die we in de toekomst aan willen trekken, zullen we daarin een verbeterslag moeten maken."

In the Zone | Noa Lang reageert op haters: 'Je mag me of je mag me niet'

Algemeen directeur Paul van der Kraan klaagde tijdens zijn nieuwjaarsspeech al over de verouderde faciliteiten in Hengelo. Bijna twee maanden later staat de bestuurder nog steeds achter die woorden. "Zowel de behuizing als de velden moeten een topsportcultuur uitstralen. Het kan echt niet zo zijn dat je twee maanden moet uitwijken naar het kunstgras van Barbaros (amateurvereniging in Hengelo, red.), omdat de trainingsvelden onbespeelbaar zijn, zoals is gebeurd. Dat is topsportonwaardig", foetert de Twente-directeur.

De velden in Hengelo worden door Twente zelf onderhouden. "Het is dat we drie geweldige groundsmen. in dienst hebben, anders was het nog veel slechter geweest", moppert Van Leeuwen. "Die mannen doen er echt alles aan, maar het is natuurlijk te gek voor woorden dat ze elke dag beginnen met een overleg om te bepalen waar de eerste selectie terecht kan." Twente, dat jaarlijks 180.000 euro betaalt voor de huur, overlegt momenteel met de gemeente Hengelo over de samenwerking in de toekomst. De verbintenis tussen beide partijen loopt medio 2021 af.