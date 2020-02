Opvallende onthulling bij FOX: ‘Ze zeiden: we nemen je niet vanwege Pepijn’

Sjors Ultee is samen met Kevin Hofland het uithangbord van Fortuna Sittard. De trainer, die in gesprek is met de club over een contractverlenging, heeft wel eens met andere clubs gesproken over de functie van hoofdcoach. Bij FOX Sports geeft Ultee aan dat hij zich soms meer moet waarmaken dan iemand die al honderden duels in het profvoetbal heeft gespeeld.

"In het begin moest ik me zeker meer bewijzen, maar dat is na een paar dagen wel weg", vertelt Ultee, die officieel eindverantwoordelijke is bij Fortuna. "Ik krijg vragen over onze velden, over waarom we uit geen punten halen en de zogenaamde stromanconstructie, maar nooit vragen over het feit dat ik nooit profvoetballer ben geweest. Wat dat betreft gaan we wel de kant op dat het minder belangrijk wordt gevonden, maar zo ver als in Duitsland zijn we nog niet."

Pepijn Lijnders, tegenwoordig weer assistent van Jürgen Klopp bij Liverpool, stond een tijd op eigen benen bij NEC, maar hij kon het uiteindelijk niet bolwerken in Nijmegen. "Ik heb met twee clubs gesproken na zijn vertrek bij NEC. Goede gesprekken gehad om hoofdtrainer te worden", onthult Ultee, die erkent dat er anders wordt gekeken naar jonge trainers, mede door het avontuur van Lijnders bij NEC.

"Het argument uiteindelijk was: we nemen je niet vanwege Pepijn. Ik dacht: hoezo vanwege Pepijn? Ze zeiden: beeldvorming, media, de reactie van het publiek... We durven het niet aan. Dat heeft toen wel negatief gewerkt", aldus Ultee, die zag dat de interviews van Lijnders niet lekker liepen. "Dat hij snel heel diep inging op tactische constructies, waardoor mensen het beeld kregen van een voetbalprofessor die alles ging uitleggen."

Hans Kraay junior benadrukt echter wel dat Lijnders zich niet kon aanpassen bij NEC. "Hij wilde Vollgass-voetbal spelen met spelers die daar helemaal niet aan toe waren. En als je een vraag stelde, moest je drie snipperdagen nemen voor het antwoord. Iedereen werd er gek van. Toen heeft Klopp hem gebeld en gezegd: Pepijn, het gaat niet lekker, hè, bij NEC? Je wordt bij ons hoofdtrainer zonder dat je verantwoordelijkheid hebt. Dat is lekker", aldus de analist.