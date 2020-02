Verbijstering bij FOX Sports na Feyenoord - Fortuna: ‘Dan kun je beter stoppen’

Fortuna Sittard ging zaterdagavond op bezoek bij Feyenoord met 2-1 onderuit. Scheidsrechter Bas Nijhuis gaf tijdens het duel in De Kuip twee discutabele strafschoppen, die tot stand kwamen na inmenging van de VAR. Bij Goedemorgen Eredivisie van FOX Sports is er veel verbazing over de gang van zaken tijdens het duel tussen Feyenoord en Fortuna Sittard.

“We keken elkaar eerst aan, van: wat zou er gebeurd zijn? Misschien een elleboog, een rode kaart. Je hebt natuurlijk überhaupt geen idee waarom er gestopt wordt”, zo begint Sjors Ultee, trainer van Fortuna, over de strafschop die werd gegeven na een vermeende duw van Lazaros Rota aan Róbert Bozeník. “Dan zie je op het scorebord staan dat er sprake is van een mogelijke strafschop, dan kijk je elkaar verbaasd aan. Onze wissels liepen warm aan de kant van het VAR-scherm en die zag ik met de handen omhoog staan. Toen ik het te zien kreeg, dacht ik dat ze het shot verkeerd geknipt hadden en vergeten waren om de overtreding erin te zetten.”

“Het meest opvallend was dat we in De Kuip speelden en geen enkele supporter dacht aan een penalty. In Zeist zat er blijkbaar iemand die daar wél aan dacht”, stelt Ultee. Arnold Bruggink heeft weinig begrip voor de beslissingen van Nijhuis en de VAR. “Nijhuis had gewoon gewoon moeten zeggen: ‘Ik weet niet wat jullie aan het doen zijn, maar dit slaat helemaal nergens op’. Ik vond het echt krankzinnig, even serieus. Dan kun je er beter mee stoppen. Niemand in het stadion heeft een idee wat er aan de hand is.”

?? | Fortuna Sittard-trainer Sjors Ultee was het niet eens met de beslissingen van de VAR. "Ik vind het echt helemaal niks." Hele interview ?? https://t.co/tirbm5afHC#feyfor pic.twitter.com/YB5Zd7mf1C — FOX Sports (@FOXSportsnl) February 22, 2020

“Daarom ben ik voorstander van een challenge, spelers weten donders goed wanneer er wat aan de hand is. Volgens de regels is dit geen penalty, Bozeník gaat gewoon op de grond liggen. Dat was echt niet zo erg dat hij zo op de grond moest gaan liggen”, zegt Bruggink. Fortuna kreeg later in de tweede helft ook een strafschop, wegens een vermeende overtreding van Justin Bijlow op Felix Passlack. Hans Kraay junior vond dat ook geen strafschop. “De penalty van Fortuna is er ook geen een. Als er nul penalty’s gegeven worden, gaat iedereen tevreden naar huis.”

“Ik vind dit wel meer een penalty, omdat je ziet dat Bijlow hem raakt. Maar ook dit kan je wegschrijven als een duel. Er is een botsing, maar dit is overdreven voor de VAR”, reageert Ultee. Praktisch de hele bank van Fortuna kreeg een gele kaart voor aanmerkingen op de leiding. “Je ziet het niet, maar dit komt voort uit een moment met Passlack. Hij werd twee keer weggestoken en afgefloten. We hebben best wel een slechte VAR-periode. Bij Heracles-uit kregen we daardoor een rode kaart, nu een strafschop tegen. Het gebeurde een aantal keer dat de vierde man langs de zijlijn riep dat de ingooi voor Fortuna was, maar dat de scheidsrechter ‘m toch aan Feyenoord gaf. Tja, dan roep je wat vanaf de bank. ‘Kom op nou, Bas’, riep Kevin Hofland.”