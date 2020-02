Erling Braut Haaland blijft maar scoren; Schreuder verrast titelkandidaat

Erling Braut Haaland blijft maar scoren voor Borussia Dortmund. Vier dagen na zijn dubbelslag tegen Paris Saint-Germain (2-1) was de aanvaller ook trefzeker in de gewonnen uitwedstrijd tegen Werder Bremen. Borussia Dortmund blijft zodoende op vier punten van koploper Bayern München. Borussia Mönchengladbach leek TSG Hoffenheim een nipte nederlaag toe te dienen, maar het team van Alfred Schreuder pakte in de extra tijd toch nog een punt. RB Leipzig kan Bayern tot op een punt naderen als later vandaag bij Schalke 04 wordt gewonnen.

Werder Bremen - Borussia Dortmund 0-2

De start van de thuisploeg, met Davy Klaassen in de basis, mocht er zijn. Naarmate de eerste helft vorderde, eisten de bezoekers echter steeds vaker de bal op. Beide ploegen slaagden er in de eerste 45 minuten hoe dan ook niet in om voor gevaar te zorgen; tactiek en compact voetbal vierden hoogtij. De beste mogelijkheid was vlak voor rust: een vrije trap van Raphaël Guerreiro richting de verste paal was niet als doelpoging bedoeld, maar nadat het leer aan iedereen voorbijging moest Jiri Pavlenka in actie komen.

Het team van Favre trok het duel in de tweede helft naar zich toe. Na 52 minuten spelen nam BVB de leiding: na een van richting veranderde inzet van Haaland op de buitenkant van de paal trof Dan-Axel Zagadou uit de daaropvolgende corner vanaf links doel. Nog geen kwartier later verscheen ook de 0-2 op het scorebord. Achraf Hakimi werd op rechts goed vrijgespeeld door Jadon Sancho, waarna Haaland de lage pass van de Marokkaan hard en hoog afrondde. Het was aan Pavlenka, zonder meer de beste man aan de kant van Werder, te danken dat het dolende team van Florian Kohfeldt niet met ruimere cijfers verloor.

Borussia Mönchengladbach - TSG Hoffenheim 1-1

Al na elf minuten liep het team van Schreuder achter de feiten aan, al waren ploegen in de eerste helft aan elkaar gewaagd. Na een korte corner van Jonas Hofmann bezorgde Marcus Thuram de bal onbedoeld bij Matthias Ginter, die Oliver Baumann verschalkte: 1-0. Hoewel Hoffenheim bij tijd en wijle offensieve intenties had, bleef het gevaar voor het doelgebied van Yann Sommer uit. In de slotminuten van de eerste helft was het aan Baumann te danken dat Thuram, tot tweemaal toe, en Ginter het team van Marco Rose niet met een ruimere voorsprong de rust in lieten gaan.

In de tweede helft grossierde Borussia Mönchengladbach in het missen van kansen. Florian Neuhaus en Alassane Pléa kregen de bal niets langs Baumann en zelfs een strafschop, na een handsbal van Benjamin Hübner, was niet aan die Fohlen besteed. Baumann koos voor dezelfde hoek als Pléa. Een schot van Denis Zakaria in de 79e minuut eindigde op de paal en luttele minuten later werd een treffer van Pléa wegens hands van Oscar Wendt afgekeurd. Het team van Schreuder leek niet te kunnen profiteren van het uitblijven van een tweede treffer, maar in de eerste van de zeven minuten extra tijd was het toch raak. Debutant Lucas Ribeiro kopte uit een corner van Christoph Baumgartner de 1-1 binnen.

SC Freiburg - Fortuna Düsseldorf 0-2

De ruststand van 0-1 was volledig verdiend: bij Freiburg lukte vrijwel niets, terwijl het bezoek hoog druk zette en voornamelijk uit dode spelmomenten voor gevaar zorgde. Na een korte corner vanaf links kopte André Hoffmann in de 37e minuut zijn eerste van het seizoen binnen. Na iets meer dan een uur spelen sloeg het team van Uwe Rösler voor een tweede keer toe: Erik Thommy rende vrijwel het complete veld over, was ook de toch rappe Luca Waldschmidt te snel af en tekende voor de 0-2. Fortuna blijft weliswaar de nummer zestien van de Bundesliga, maar de eerste driepunter van het nieuwe kalenderjaar is belangrijk in de strijd tegen degradatie. Freiburg blijft zevende op de ranglijst.

Hertha BSC - 1. FC Köln 0-5

Karim Rekik speelde zijn eerste thuiswedstrijd voor Hertha sinds 21 december van het vorige kalenderjaar, maar de Nederlandse verdediger beleefde een rampzalige rentree in het Olympiastadion. Hertha speelde een kansloze wedstrijd voor eigen publiek en keek halverwege al tegen een 0-3 achterstand aan. Jhon Córdoba nam de eerste twee doelpunten voor zijn rekening, waarna de ruststand werd bepaald door Florian Kainz, na een assist van Córdoba. Via treffers van opnieuw Kainz en Mark Uth liep Köln in de tweede helft uiteindelijk uit naar een ruime overwinning. Met name de 0-5 van Uth was fraai: de ex-spits van onder meer Heracles Almelo en sc Heerenveen vond uit een vrije trap fraai de bovenhoek. Rekik speelde de gehele wedstrijd bij Hertha, waar Javairô Dilrosun ontbrak in de wedstrijdselectie. Bij Köln deed Kingsley Ehizibue negentig minuten mee.