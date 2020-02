Van Basten verbaast met opmerking over Stengs: ‘Je wordt wel heel kritisch’

De positie van Calvin Stengs is donderdagavond het Europa League-duel van AZ met LASK Linz (1-1) onderwerp van discussie bij FOX Sports. Stengs speelde vanavond in een centrale rol op het middenveld, maar Kees Kwakman en Marco van Basten betwijfelen of de 21-jarige belofte de kwaliteiten heeft om als nummer tien te voetballen.

Stengs speelt doorgaans hangend op rechts, maar AZ-trainer Arne Slot besloot zijn pupil vanavond een centrale rol te geven. Dat pakte niet goed uit, vindt onder meer Kwakman. "Ik heb toch het idee dat hij als rechterspits toch nog wat beter tot zijn recht komt, als hij met zijn linkerbeen naar binnen kan trekken en in combinatie met Jonas Svensson (de rechtsback van AZ, red.)", vertelt de oud-verdediger van onder meer FC Volendam en FC Groningen.

"En dat hij daar minder gevaarlijk is voor zijn elftal", vult collega-analist Van Basten aan. De kritisch blik van de oud-topspits verbaast Kwakman enigszins. "Nou, jullie worden wel heel kritisch. Het is toch niet dat hij continu..." Nog voordat Kwakman zijn verhaal kan afmaken, komt Van Basten met een toelichting. "Nee, dat vind ik echt. Ik vind hem aanvallend heel goed en verrassend, maar op het middenveld moet je de bal soms ook in de ploeg houden. Hij neemt best vaak wat risico."

Van Basten had zich eerder op de avond al kritisch uitgelaten over Stengs. Met name de keuzes die de enkelvoudig Oranje-internatonal soms maakt, verbazen hem. "Het kan soms gebeuren dat hij iets niet goed uitvoert, maar vaak vraag ik me bij zijn keuzes ook af: waar ga je naartoe? Dan draait hij de verkeerde kant op, of hij probeert er in de drukte uit te komen terwijl je daar juist weg moet zijn. De keuzes zijn niet altijd even handig." Kenneth Perez kan zich vinden in de analyse van Van Basten en probeert de keuzes van Stengs te plaatsen. "Soms zit je niet lekker in de wedstrijd en dan denk je: met één bal kan ik het verschil maken. Dan ga je eigenlijk veel te vaak moeilijk spelen. Dat moet hij misschien nog leren", merkt de Deen op.

Stengs zelf spreekt na afloop van een lastige avond tegen LASK Linz. "Ik denk dat deze ploeg stug is. Ze kunnen goed druk zetten en ik denk dat ze daar meer van houden dan van voetballen zelfs. Maar ik denk dat wij de betere ploeg zijn uiteindelijk", zegt de jongeling hoopvol. "Ik denk dat we minder zuinig waren dan dat we zijn geweest in sommige wedstrijden het afgelopen halfjaar. Dat is zonde en het is aan ons de taak dat we dat met elkaar wel weer gaan doen. Daarvoor moet je wedstrijden spelen en trainen. Dat komt wel goed denk ik."