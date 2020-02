TOTO’s Tips: Ajax in duel met Getafe op jacht naar evenaring clubrecord

Ajax begint donderdag aan de Europa League met een uitwedstrijd tegen Getafe, momenteel de trotse nummer drie in La Liga. Met de ploeg uit Spanje krijgen de Amsterdammers direct een taaie tegenstander voor de kiezen. De avontuurlijk en offensief ingestelde manschappen van Erik ten Hag nemen het namelijk op tegen het defensief zeer stugge Getafe. Is dat verschil ook terug te zien in de cijfers? Samen met TOTO blikken wij vooruit op dit duel in de knock-outfase van de Europa League.

De Amsterdammers keren in ieder geval voor even terug naar het land waar de ploeg recentelijk een paar zoete overwinningen wist te boeken. Ajax won de laatste twee uitwedstrijden tegen Spaanse opponenten: in het Santiago Bernabeu werd Real Madrid met 1-4 verslagen in een legendarisch Champions League-duel en Valencia werd dit seizoen nog met 0-3 opzij gezet. Dat Ajax deze twee wedstrijden won was in historisch opzicht bijzonder: het betekende meer zeges in Spanje dan in de elf uitduels daarvoor op Spaanse bodem.

Sowieso is het voor teams alarmfase één als Ajax op bezoek komt in Europees verband. Inclusief kwalificatieduels is Ajax al veertien Europese uitwedstrijden ongeslagen. Sinds de nederlaag op 24 augustus 2017 in het hoge noorden tegen Rosenborg verloren de Amsterdammers geen enkele uitwedstrijd meer in Europese competities. Het is een zeldzame reeks voor Ajax: alleen tussen 1994 en 1997 hadden de Amsterdammers een langere reeks van vijftien wedstrijden. Een clubrecord is dus in zicht.

Het is echter duidelijk dat Getafe van het eigen Coliseum Alfonso Pérez een schier onneembare vesting heeft gemaakt. Van de laatste vijf thuisduels in alle competities werden er vier gewonnen en bij al deze overwinningen hielden de Madrilenen de nul. Bovendien werden niet de minste ploegen verslagen: zo werden Valencia (3-0), Krasnodar (3-0) en Levante (4-0) met overtuigende cijfers terug naar huis gestuurd. Alleen van stadsgenoot Real Madrid (0-3) kreeg Getafe in deze reeks een nederlaag te verwerken.

Bij Ajax zal veel afhangen van Hakim Ziyech, die aan zijn afscheidstoernee is begonnen nadat zijn transfer naar Chelsea werd bevestigd. Eigen doelpunten niet meegerekend was de magiër uit Dronten betrokken bij zes van de laatste acht doelpunten van Ajax in Europa (twee goals & vier assists). In totaal was Ziyech bij negen doelpunten betrokken in Europese wedstrijden dit seizoen, minstens drie meer dan iedere andere Ajacied. Veel zal bij de Amsterdammers dus afhangen van een moment van genialiteit van de middenvelder.

