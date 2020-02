‘Ik noem Klaas-Jan Huntelaar altijd trainer, hij pusht me echt’

Lassina Traoré voelt zich helemaal op zijn plek bij Ajax. De negentienjarige spits maakt steeds meer minuten onder trainer Erik ten Hag en stond de laatste twee wedstrijden in de basis. Volgens de jongeling uit Burkina Faso speelt ploeggenoot Klaas-Jan Huntelaar een belangrijke rol in zijn ontwikkeling. "Hij is ongelofelijk", zegt Traoré tegenover Ajax TV.

De 36-jarige Huntelaar fungeert als mentor voor Troaré, zo legt de Afrikaan uit. "We hebben een echt heel goede band. Ik noem hem altijd trainer, omdat ik altijd kijk naar wat hij doet en hoe hij het doet. Hij geeft me altijd advies, dat deed hij gisteren na de wedstrijd ook." Ajax won met 3-0 van RKC Waalwijk, mede door doelpunten van Troaré en Huntelaar. "Huntelaar zei: 'Je hebt zestig minuten gespeeld en één goal gemaakt, ik heb in dertig minuten ook één goal gemaakt.' Hij vond dat ik twee of drie keer had moeten scoren. Hij pusht me echt."

Ajax pikte Traoré in Burkina Faso en stalde hem eerst een jaar gestald bij satellietclub Cape Town in Zuid-Afrika. De overstap naar het koude Nederland was in 2018 heel groot voor de aanvaller. "Ik raak gewend aan het weer, dat is het moeilijkste voor me. Als je van een land waar het 40 à 45 graden is naar hier komt, dan is dat wel een groot verschil. Ik ben heel gelukkig in Amsterdam." Traoré onderhoudt nauw contact met zijn ouders, die nog in zijn thuisland wonen. "Ze zijn heel trots om mij te zien spelen op televisie. Het is echt iets groots in Afrika en Burkina Faso. Ik en mijn neef (Bertrand Traoré, red.) en nog wat andere spelers worden daar als voorbeeld gezien."

Traoré heeft ondanks zijn jeugdige leeftijd al een imposant fysiek, zo is ook de interviewer van Ajax TV opgevallen. "Ik heb er heel hard voor moeten werken, een heleboel voor moeten laten. Naast de normale trainingen werk in individueel aan dingen als koppen, schieten, mijn linkerbeen", zegt Traoré, die donderdag met Ajax in de Europa League op bezoek gaat bij Getafe. "Het kan mijn eerste Europese wedstrijd voor Ajax worden. Ik heb er echt zin in. In de eerste vijf minuten zal ik enorm genieten, maar ik zal me ook realiseren dat ik een grote wedstrijd speel en er moet staan."