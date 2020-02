Juventus wint zonder De Ligt en Ronaldo bij rentree van icoon

Juventus heeft zondag gewonnen van Brescia. De ploeg van trainer Maurizio Sarri wist moeizaam tot scoren te komen tegen de nummer negentien van de Serie A, maar kon door treffers van Paulo Dybala en Juan Cuadrado alsnog juichen om de drie punten: 2-0. Juventus kan nu afwachten hoe concurrenten Lazio en Internazionale het in een onderling treffen er vanaf gaan brengen.

Juventus speelde niet met de sterkste elf tegen Brescia. Behalve De Ligt en Ronaldo ontbraken ook Mattia De Sciglio, Blaise Matuidi en Miralem Pjanic bij Juventus ten opzichte van de laatste wedstrijd van la Vecchia Signora, afgelopen donderdag in het kader van de Coppa Italia tegen AC Milan (1-1). Er waren daarom basisplaatsen voor onder anderen Gonzalo Higuaín, Rodrigo Bentancur, Adrien Rabiot en Danilo.

De thuisploeg kon weinig mogelijkheden creëren, maar kreeg na ruim een halfuur spelen een flinke meevaller. Florian Ayé moest met zijn tweede gele kaart inrukken, waarna Dybala mocht aanleggen voor een vrije trap. De Argentijn zette doelman Enrico Alfonso op het verkeerde been en schreef de openingstreffer op zijn conto: 1-0. Na de onderbreking leek Juventus geen zin om zich overmatig in te spannen, waardoor het toch spannend bleef.

Een kwartier voor tijd maakte Cuadrado aan alle onzekerheid een einde. Na een combinatie met Blaise Matuidi kon de aanvaller doel treffen: 2-0. Even later vond een bijzonder moment plaats in het stadion. Clubicoon Giorgio Chiellini maakte na maandenlange blessureleed zijn rentree in het shirt van de Italiaanse topclub. Juventus staat nu drie punten voor op Internazionale, dat zondagavond nog op bezoek gaat bij nummer drie Lazio.