Droomweek Mitchel Bakker compleet met nieuw hoogtepunt bij PSG

Mitchel Bakker maakt zaterdagmiddag op bezoek bij Amiens zijn competitiedebuut voor Paris Saint-Germain. De Nederlander krijgt van trainer Thomas Tuchel het vertrouwen op de linksbackpositie, nadat hij midweeks in het bekertoernooi tegen Dijon al een goede indruk achterliet bij zijn basisdebuut voor de Franse grootmacht. Tuchel kiest vanmiddag bij PSG niet voor zijn sterkste basiself, vermoedelijk met het oog op de Champions League-kraker van aanstaande dinsdag tegen Borussia Dortmund.

PSG speelt dinsdagavond in Duitsland zijn eerste wedstrijd tegen Borussia Dortmund in de achtste finales van de Champions League. Tuchel lijkt met zijn gedachte al bij dat duel te zitten, want de oefenmeester heeft onder anderen Kylian Mbappé vandaag buiten zijn wedstrijdselectie gelaten. Ook Neymar komt niet in actie, al ontbrak de Braziliaanse superster ook al in de laatste drie wedstrijden van PSG.

Door de vele wisselingen bij de Franse koploper kan Bakker rekenen op een basisplaats. Het betekent een nieuw hoogtepunt voor de afgelopen zomer van Ajax overgekomen linksback, nadat hij midweeks bij zijn basisdebuut al een goede indruk achterliet tegen Dijon (1-6 overwinning). Zijn Spaanse concurrent Juan Bernat zit op de bank. Middenvelder Ander Herrera speelt verrassend als rechtsback.

Opstelling PSG: Navas, Herrera, Thiago Silva, Kouassi, Bakker; Di María, Paredes, Gueye, Draxler; Cavani, Icardi