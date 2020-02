Inter dreigt finale mis te lopen na zeer verrassend verlies in eigen huis

Napoli heeft woensdagavond een grote stap gezet richting de finale van de Coppa Italia. Het eerste duel met Internazionale in de halve finales werd in Milaan namelijk met 0-1 gewonnen door de ploeg van trainer Gennaro Gattusso. Stefan de Vrij maakte bij Inter de negentig minuten vol, maar de Nederlandse centrumverdediger kon uiteindelijk niet voorkomen dat Fabián Ruiz in de tweede helft met een fraai doelpunt uitgroeide tot matchwinner. Volgende maand wacht in het Stadio San Paolo de return.

Inter tankte afgelopen zondag vertrouwen in de competitie door na een 0-2 achterstand met 4-2 te winnen van stadsgenoot AC Milan. Napoli kende met een 2-3 nederlaag tegen laagvlieger Lecce juist een teleurstellende generale repetitie en moest het vanavond vanwege blessureleed ook nog eens stellen zonder sterspelers Lorenzo Insigne en Kalidou Koulibaly. Tóch bood het team van Gattuso, die opnieuw geen basisplaats overhad voor Hirving Lozano en de voormalig PSV'er ook niet liet invallen, Inter verdienstelijk tegenstand in het Giuseppe Meazza.

Napoli maakte een solide indruk en kreeg in de eerste helft zelfs de grootste kansen. Zo schoot Dries Mertens uit kansrijke positie rakelings over, werd een voorzet van Eljif Elmas met moeite onschadelijk gemaakt door Daniele Padelli, in het doel van Inter de vervanger van de geblesseerde Samir Handanovic, en liet ook Piotr Zielinski nog een goede mogelijkheid onbenut. Namens Inter schoot Cristiano Biraghi uit een vrije trap naast, waardoor er halverwege een doelpuntloze stand op het scorebord stond.

Napoli trok het goede spel uit de eerste helft door na rust en wist na een klein uur verdiend op voorsprong te komen. Fabián Ruiz combineerde in de kleine ruimte met Giovanni Di Lorenzo, waarna de Spaanse middenvelder ruimte voor zichzelf creëerde en uiteindelijk vanaf een meter of achttien fraai de verre hoek vond: 0-1. Bij Inter was Christian Eriksen op de reservebank begonnen, maar halverwege de tweede helft werd de Deense spelmaker als vervanger van Stefano Sensi alsnog gebracht door Antonio Conte. Eriksen voorzag het aanvalsspel van Inter wel van nieuw elan, maar kon uiteindelijk niet voorkomen dat i Nerazzurri met een nederlaag van het veld stapten.