Haps weigerde transfer in januari: ‘Blijkbaar sta ik er toch goed op bij clubs’

Ridgeciano Haps maakte dinsdagmiddag zijn rentree in het shirt van Jong Feyenoord nadat hij maandenlang aan de kant stond met een blessure. De linksback kwam op 10 november voor het laatst in actie in de hoofdmacht van Feyenoord. Inmiddels is hij volledig hersteld en kwam hij tegen Jong NAC Breda (1-0 winst) 45 minuten in actie. Haps richt zijn pijlen nu op een terugkeer in het eerste elftal. “Donderdag moet ik mee naar Friesland voor de bekerwedstrijd tegen Heerenveen.”

Haps hoopt dat hij nu heeft afgerekend met blessureleed. “Ik werd gewoon gek van al die blessures waar ik hier mee te kampen had. Het waren nooit spierblessures, maar er was altijd wel iets”, legt hij uit in een interview met het Algemeen Dagblad. “En het duurde ook steeds lang voor ik terug was. Toen ik bij AZ speelde, kwam ik daar moeiteloos driemaal per week in actie. Bij Feyenoord moet ik steeds weer geblesseerd toekijken. Ik heb er met de medische staf naar gekeken, maar we zien de oorzaak niet. Hopelijk is het nu voorbij en kan ik weer voluit gaan.”

Bij afwezigheid van Haps koos trainer Dick Advocaat voor Tyrell Malacia als linksback. Het talent maakt een goede indruk. “Malacia doet het inderdaad goed, maar ik heb het in de periode daarvoor ook vaak laten zien”, reageert Haps. “Ik ken de trainer al van onze gezamenlijke periode bij AZ, ik weet wat hij verlangt van een back. Ik zal nu moeten laten zien dat ik er weer klaar voor ben. Via de trainingen en hopelijk snel via een invalbeurt. Ik ben wel iemand die snel weer zijn niveau kan bereiken als ik er even uit ben geweest.”

Haps had Feyenoord afgelopen zomer kunnen verlaten, daar er volop belangstelling was. Ook in januari had hij, ondanks zijn blessure, een transfer kunnen maken. “Blijkbaar sta ik er toch nog goed op bij clubs, want er was inderdaad veel interesse. Maar ik wil het hier bij Feyenoord laten zien. Dan is een wedstrijd in Jong Feyenoord een begin. De omstandigheden mogen dan niet inspirerend zijn, ik voetbal gewoon erg graag. Dus ook op dinsdagmiddag tegen Jong NAC.”