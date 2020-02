Bruno Varela: ‘Ik was bij Benfica in een moeilijke situatie terechtgekomen’

Bruno Varela is de beoogde vervanger van de geschorste André Onana in de eerste ontmoeting met Getafe in de Europa League. Echter, trainer Erik ten Hag is wellicht gaan twijfelen over de 25-jarige doelman na zijn optreden afgelopen maandag in het shirt van Jong Ajax tegen Jong FC Utrecht. De Amsterdammers gingen met 7-2 onderuit en Varela blunderde een aantal keer opzichtig voor het oog van Ten Hag. Zijn ploeggenoten van het eerste elftal hebben echter vertrouwen in hem en Onana noemt hem ‘een topkeepeer die hem op trainingen naar een hoger niveau brengt’.

Varela was onlangs tegen FC Groningen de vervanger van Onana, die het met 2-1 verloren duel door een blessure aan zich voorbij moest laten gaan. De stand-in van de eerste doelman kwam ook in actie in de TOTO KNVB Beker tegen Spakenburg en moet het verder doen met speelminuten in oefenduels. “Ik ben heel vrolijk en probeer altijd blijdschap en goede energie te brengen”, omschrijft Varela zichzelf in De Telegraaf. Volgens de krant is hij niet iemand die bij de pakken neer zal zitten na zijn belabberde optreden in de Keuken Kampioen Divisie. “Ik ben ook een jongen die ervan houdt om heel hard te werken.”

Varela speelt bij Ajax op huurbasis. De Amsterdammers namen hem over van Benfica, waar hij op een zijspoor was beland. Hij heeft nog geen moment spijt gehad van zijn overstap naar de Eredivisie. “Ik was bij Benfica in een moeilijke situatie terechtgekomen, van eerste opeens derde keeper geworden. Omdat Ajax actief was in de kampioensstrijd, de beker, de Champions League en dus veel wedstrijden speelde, leek het een betere optie hier reservedoelman te worden dan te blijven”, legt hij uit. “Natuurlijk kwam ik niet met het idee: ik ben de stand-in van Onana en dat is oké. Het plan was om met hem te wedijveren.”

De Portugese keeper is pas op latere leeftijd gaan keepen. “Net als elke jonge jongen wilde ik doelpunten maken, dus ik stond voorin. Wie wil er nou keepen? De ballen waren slecht, de schoten hard. Maar bij mijn eerste club, nog voor Benfica, kon de vaste keeper na een training of vier niet komen. De trainer vroeg wie er op doel wilde staan en ik zei ’ja’. De mensen vonden dat ik talent had en vroegen me de vaste keeper te worden”, aldus Varela.

De voormalig jeugdinternational staat dagelijks op het veld met Onana. “Met André heb ik een heel bijzondere band. Hij maakt mij een betere keeper en ik help hem. Wie op trainen verliest, is écht boos. Wie het meest wint? Dat ben ik. Maar ik denk dat André dat ook zegt”, besluit Varela, die in Amsterdam verder concurrentie heeft van Kjell Scherpen en Dominik Kotarski.