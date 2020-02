‘Geïnteresseerd AS Roma en Internazionale melden zich in Alkmaar’

Tiago Cukur ruilde de jeugdopleiding van Feyenoord in de zomer van 2016 in voor die van AZ en de spits maakte in de afgelopen seizoenen indruk in de jeugdelftallen van de Alkmaarders. De kans bestaat echter dat de zeventienjarige aanvaller nooit zijn officiële debuut namens AZ zal maken, aangezien er serieuze interesse uit het buitenland zou zijn.

Het in transfers gespecialiseerde Italiaanse Calciomercato maakt dinsdag melding van de serieuze interesse van Internazionale en AS Roma. Beide clubs zijn naar verluidt zeer gecharmeerd van de kwaliteiten van Cukur, die beschikt over zowel een Nederlands als een Turks paspoort. I Nerazzurri en i Giallorossi hebben zich volgens de berichtgeving zelfs al met een officieel bod op de aanvaller van AZ Onder-19 in Alkmaar gemeld.

Welk bedrag de twee Italiaanse topclubs overhebben voor zijn diensten is overigens nog niet duidelijk. Naast Inter en Roma is er eveneens belangstelling van andere Italiaanse clubs. Ook vanuit Duitsland en Spanje zou er de nodige interesse zijn in Cukur en met name Valencia geldt als een concrete kandidaat.