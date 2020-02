Theo Janssen over Ajax-tijd: ‘Wij waren altijd in de kroeg te vinden'

Vitesse krijgt woensdagavond bezoek van Ajax in kader van de TOTO KNVB Beker. Theo Janssen speelde voor beide clubs en bewaart goede herinneringen aan zijn tijd in Amsterdam. In onderstaande video van Ajax TV denkt de oud-middenvelder terug op zijn Ajax-periode en blikt hij vooruit op het bekerduel in Arnhem.