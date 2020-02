Galatasaray dendert door en verkleint verschillen in Turkse top nóg verder

Galatasaray blijft uitstekend presteren in Turkije. De grootmacht uit Istanbul won zondagavond met 0-3 bij laagvlieger Kasimpasa en boekte zo alweer zijn vijfde achtereenvolgende zege in de Süper Lig. Het team van trainer Fatih Terim is Fenerbahçe gepasseerd op de ranglijst en staat nu met 39 punten uit 21 duels vijfde. Sivasspor besluit het weekend opnieuw als koploper, maar heeft door de remise van eerder vandaag tegen Istanbul Basaksehir (1-1) nog maar een minimale marge aan kop.

Galatasaray liet sinds de nederlaag op 21 december tegen Göztepe (2-1) geen punten meer liggen in de Süper Lig en heeft zich zo weer stilletjesaan in de titelrace gemanoeuvreerd. Cim Bom hoopte de zegereeks vanavond voort te zetten op bezoek bij Kasimpasa en slaagde daar met verve in. Galatasaray was heer en meester tegen de kwakkelende stadsgenoot en had de schaapjes praktisch na 45 minuten voetballen al op het droge staan.

Het elftal van Terim werd in de zevende minuut van de wedstrijd in het zadel geholpen door een zeer ongelukkig eigen doelpunt van Yassine Meriah. De verdediger van Kasimpasa kreeg de bal van dichtbij hard op zich geschoten door Sofiane Feghouli en was zo verantwoordelijk voor de 0-1. Galatasaray pakte vervolgens door en wist via Adem Büyük nog voor rust tweemaal toe te slaan. De spits tekende eerst uit een strafschop voor de 0-2 en bepaalde daarna de ruststand met een schot vanbinnen de zestien.

Galatasaray kwam overigens niet geheel ongeschonden uit de eerste helft, want de ploeg raakte verdediger Marcelo Saracch al na vier minuten spelen kwijt met een blessure. In de tweede helft kreeg de formatie van Terim via onder anderen Büyük kansen op meer doelpunten, maar een grotere nederlaag bleef Kasimpasa uiteindelijk bespaard. Ömer Bayram en Ryan Donk waren bij Galatasaray in de basis begonnen en maakten uiteindelijk beiden de negentig minuten vol.