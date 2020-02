Nieuwe tactiek PSV smaakt naar meer: ‘Ik hoop dat het vaker gebeurt’

De opluchting bij PSV was zaterdagavond in het hele stadion merkbaar. De Eindhovenaren behaalden tegen Willem II (3-0) de eerste zege van het kalenderjaar. “Je kunt blijven praten tot je een ons weegt, maar je moet wedstrijden gaan winnen. Dit is een belangrijke avond. Ik ben blij, maar vooral heel erg opgelucht”, vertelde Ernest Faber na afloop.

PSV kwam voor rust op voorsprong via Denzel Dumfries. Na rust had de thuisploeg het even moeilijk. “De tweede helft waren we matig aan de bal. We gaven het initiatief uit handen. Gelukkig zijn we daarna weer stabiel gebleven en hebben we de voorsprong kunnen uitbouwen”, vond Faber. “We zijn er nog niet, maar laat het een start zijn van een reeks betere wedstrijden dan we de laatste maanden hebben laten zien."

Ryan Thomas mocht van Faber aan de aftrap beginnen en daarmee verwees hij Bruma naar de bank. De Nieuw-Zeelander begon samen met Sam Lammers in de spits in een 4-4-2-formatie. Het was voor Thomas, die zijn eerste goal voor PSV maakte, een nieuwe rol. “Ik heb al heel lang niet meer zo diep gestaan. Ik weet niet hoe vaak dit nog gaat gebeuren, maar ik hoop een stuk vaker”, vertelde hij aan FOX Sports.

“Dit hadden we erg hard nodig. Er is veel gezegd en geschreven, in de media en binnen de club. Dit geeft een erg goed gevoel.” Thomas legde enorme afstanden af tegen Willem II en dat kon Faber zeker bekoren. “Zowel aan de bal als zonder bal was hij belangrijk. Ryan is een speler die het veld in kunt sturen met een opdracht. We hadden hem nodig om als team overeind te blijven.”

Mede door blessureleed speelde Thomas nog maar elf duels in de hoofdmacht van PSV. “Als je ziet hoe hij de laatste maanden bezig is. Hij blijft ongelooflijk hard werken en zich inzetten voor het elftal. Een beter voorbeeld kun je niet hebben op dit moment.”