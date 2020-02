Fan doet ‘helikopter’ met geslachtsdeel en gaat viral: ‘We konden niets zien’

Allan Saint-Maximin heeft op Twitter de lachers op zijn hand gekregen. Dinsdag won Newcastle United in de FA Cup in de verlenging met 2-3 van Oxford United door een doelpunt van de aanvaller, die zijn goal vierde met de meegereisde uitfans. Een supporter op de tribune reageerde door met zijn geslachtsdeel te zwaaien, een actie die veel losmaakt op social media.

Het duel tussen Oxford United en Newcastle United leek in 2-2 te eindigen, maar Saint-Maximin maakte vijf minuten voor tijd de winnende treffer. De Fransman juichte vervolgens richting de eigen fans, waarbij een supporter op een opmerkelijke manier reageerde. De man besloot zijn geslachtsdeel uit zijn broek te halen en een cirkelvormig gebaar, beter bekend als de 'helikopter', te maken.

De actie van de man maakte veel los op social media. De Engelse voetbalbond FA was niet gediend van het juichen van de fan en is een onderzoek gestart. Op Twitter deed het gerucht de ronde dat de man een levenslang stadionverbod in Engeland heeft gekregen, maar vooralsnog is hier geen sprake van. Newcastle United heeft wel laten weten alle steun te verlenen aan het onderzoek.

Saint-Maximin heeft meegekregen dat de fan zogenaamd een levenslang stadionverbod zou hebben gekregen. De 22-jarige Fransman vindt een dergelijke straf overdreven voor de supporter. "Dit is erg naar, aangezien we niets konden zien vanwege de kou (hopelijk)", lacht de aanvaller op Twitter. Saint-Maximin sluit af met de hashtag #WeWillRememberYouPenicopter.

That's messed up since we didn't see anything because of the cold night (hopefully ??) #WeWillRememberYouPenicopter https://t.co/QDhO2Gzsly