SC Heerenveen trekt conclusie: ‘Avontuur is nog niet geworden wat we hoopten’

Andreas Skovgaard speelde nog geen officiële wedstrijd in de hoofdmacht van sc Heerenveen en daar zal het voorlopig ook niet van komen. De Friezen laten woensdagmiddag namelijk via de officiële kanalen weten dat de verdediger de rest van het kalenderjaar voor Örebro SK zal spelen.

Aangezien de Zweedse competitie pas begin april van start gaat, kan Örebro nog tot en met maart nieuwe spelers inlijven. De nummer negen van het vorige Allsvenskan-seizoen profiteert hier nu optimaal van door een deal te sluiten met Heerenven.

De Eredivisionist nam de 22-jarige Skovgaard een jaar geleden over van FC Nordsjaelland, maar de voormalig jeugdinternational van Denemarken weet nog niet te overtuigen. Hoewel hij tijdens Eredivisie- en bekerwedstrijden al wel vaak bij de selectie zat, speelde hij nog geen wedstrijd in de hoofdmacht.

“Het avontuur van Andreas bij ons is vooralsnog niet geworden waar we op hadden gehoopt. Een verhuurperiode aan Örebro SK is voor nu een mooie oplossing. We wensen Andreas veel succes in Zweden”, legt technisch manager Gerry Hamstra het besluit om Skovgaard tijdelijk te laten vertrekken uit. De stopper ligt nog tot medio 2022 vast bij Heerenveen.