Navarone Foor krijgt ‘fortuin’; Vitesse vangt ‘riante’ transfersom

Navarone Foor ruilt Vitesse in voor Al-Ittihad Kalba, zo meldde de club uit Arnhem maandag. De deal kent volgens de Gelderlander alleen maar winnaars. Vitesse ontvangt een 'riante' transfersom van naar verluidt 500.000 euro. 'Alleen daarom heeft de Eredivisionist ook alle medewerking aan de overgang verleend', zo klinkt het.

De transfer is de afgelopen dagen in een stroomversnelling gekomen, zo claimt men. Pas na de wedstrijd van Vitesse tegen ADO Den Haag zaterdagavond (0-0) meldde Al-Ittihad Kalba zich bij de Arnhemmers. De overgang werd maandag één minuut voor de deadline van de transferperiode in de Verenigde Arabische Emiraten beklonken.

Vitesse en Foor zijn blij met de transfer, zo meldt de krant. Foor lag nog tot komende zomer vast bij Vitesse, waardoor de club bereid was afscheid te nemen van de 28-jarige middenvelder. "Dit is hem gegund", zegt technisch directeur Marc van Hintum. "Foor heeft zich bij ons altijd voorbeeldig opgesteld. Ook bij tegenslag. Hij lag goed in de groep. Voor ons is de deal financieel aantrekkelijk."

Foor, die voor anderhalf jaar heeft getekend bij Al-Ittihad Kalba en naar verluidt 'een fortuin' gaat verdienen, brak door bij NEC, waarvoor hij in totaal 167 wedstrijden speelde. Medio 2016 verraste hij de achterban van de Nijmegenaren door te opteren voor een dienstverband bij rivaal Vitesse. Bij de Arnhemmers kwam Foor tot 135 wedstrijden, waarin hij 14 doelpunten en 15 assists produceerde.