‘De Zweep’ keert twee jaar na transfer van 35 miljoen euro terug naar Europa

Nicolás Gaitán gaat bij Lille OSC aan de slag. De Franse club meldt via de officiële kanalen de komst van de 31-jarige middenvelder annex aanvaller, die twee jaar geleden samen met Yannick Ferreira Carrasco voor een totaalbedrag van 35 miljoen euro van Atlético Madrid naar Daliang Yifang ging. Ferreira Carrasco rondde vrijdag zijn tijdelijke rentree bij Atlético af.

Gaitán, die ‘de Zweep’ als bijnaam heeft, maakte medio 2010 de oversteek naar Europa. Benfica haalde de Argentijn voor 8,4 miljoen euro op bij Boca Juniors, als vervanger van de naar Real Madrid vertrokken Ángel Di Maria. De buitenspeler bleef zes jaar in Lissabon, waar hij tien hoofdprijzen veroverde. Domper was het tot tweemaal toe verliezen van de finale van de Europa League, tegen Chelsea en Sevilla.

In de zomer van 2016 maakte Gaitán voor 25 miljoen euro de overstap van Benfica naar Atlético, maar de samenwerking met landgenoot Diego Simeone was geen onverdeeld succes. Hij kwam in ruim anderhalf jaar tot 42 officiële duels en 4 doelpunten. In februari 2018 vertrok hij Gaitán samen met Ferreira Carrasco naar China, waar hij in totaal 30 duels speelde en 2 doelpunten maakte.

Gaitán verbond zich in maart 2019 voor de rest van het kalenderjaar aan Chicago Fire, met een eenzijdige optie voor de club van nog een jaar. Daar maakte de Major League Soccer-club geen gebruik van. De Argentijn heeft zich nu voor de rest van het seizoen aan Lille OSC verbonden en gaat rugnummer twintig dragen.