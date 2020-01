Juventus laat Deens talent naar Eredivisie vertrekken met optie tot koop

Fortuna Sittard heeft zich op de slotdag van de transferwindow versterkt met Nikolai Frederiksen. De negentienjarige buitenspeler komt op huurbasis over van Juventus, waar hij dit seizoen zijn wedstrijden speelde in het beloftenelftal. In de onderhandelingen heeft de Eredivisie-club een koopoptie bedongen. Fortuna kan na dit seizoen ook besluiten om de huurperiode te verlengen.

Frederiksen brak op jonge leeftijd door bij FC Nordsjaelland. Bij zijn debuut op zeventienjarige leeftijd maakte hij direct het winnende doelpunt tegen Randers FC. De linksbenige aanvaller viel op bij andere clubs en uiteindelijk won Juventus de strijd om zijn handtekening. In de zomer van 2018 tekende hij een vierjarig contract in Turijn. Tot speelminuten in het eerste elftal kwam het vooralsnog niet.

“Nikolai is als vleugelaanvaller een goede aanvulling op wat wij aanvallend al in huis hebben”, reageert technisch manager Sjoerd Ars op de clubwebsite. “Het is een jongen met veel scorend vermogen en een fantastisch linkerbeen. Daarmee kan hij ook bij dode spelmomenten van waarde zijn. We zijn Juventus dankbaar voor de prettige samenwerking. Zonder hen was deze mooie deal niet mogelijk geweest.”

Frederiksen kijkt uit naar zijn debuut in de Eredivisie. “Ik heb veel zin om voor de eerste keer dit shirt aan te trekken voor mijn eerste wedstrijd. Ik kijk ernaar uit om de fans te ontmoeten en om mijn teamgenoten te leren kennen. Hopelijk ga ik veel goals voor dit team maken”, aldus Frederiksen. De wedstrijd van aanstaande zondag tegen sc Heerenveen lijkt te vroeg te komen. Mogelijk maakt hij volgende week tegen Heracles Almelo zijn debuut.