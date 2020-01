Newcastle United haalt vervanger voor Jetro Willems weg bij Tottenham

Newcastle United heeft met Danny Rose aan vervanger voor de zwaargeblesseerde Jetro Willems binnengehaald. The Magpies en Tottenham Hotspur communiceren via de officiële kanalen dat de 29-jarige verdediger tot het einde van het seizoen op huurbasis op het St. James’ Park actief is. Beide clubs maken vooralsnog geen melding van een eventuele optie tot koop.

Willems werd dit seizoen door Newcastle United gehuurd van Eintracht Frankfurt. De 25-jarige vleugelverdediger kende een sterk seizoen met twintig optredens, tot hij in het duel met Chelsea (1-0 zege) een kruisbandblessure opliep. Willems is daardoor zes tot negen maanden uit de roulatie, waardoor Newcastle United heeft besloten om de transfermarkt op te gaan voor een nieuwe linksback. Met Rose hebben the Magpies nu op de valreep een vervanger voor Willems binnengehaald.

Rose, 29-voudig international van Engeland, speelde sinds 2007 voor Tottenham, dat hem destijds overnam van Leeds United. Na huurperiodes bij Watford, Peterborough United, Bristol City en Sunderland groeide de vleugelverdediger uit tot vaste waarde in de defensie van de club uit Noord-Londen. Totaal speelde hij 214 officiële wedstrijden voor the Spurs, al moest hij het in de eerste seizoenshelft voornamelijk stellen met een reserverol. Vooral sinds de komst van José Mourinho zat Rose geregeld op de tribune.

Newcastle United gunt Rose nu een uitweg uit deze uitzichtloze situatie. “Het is een grote eer om hier te zijn. Ik ben heel dankbaar dat de manager (Steve Bruce, red.) mij heeft gehaald, dus ik kijk er naar uit zijn vertrouwen te kunnen terugbetalen”, laat Rose weten op de website van zijn nieuwe werkgever. “Newcastle United is een van de grootste clubs van Engeland. De manager heeft me verteld dat er zelfs tegen Oxford United in de FA Cup vijftigduizend supporters op de tribune zaten, dus ik kijk enorm uit naar de passie van de fans.”