Ajax-deal pakt ‘extreem goed’ uit: ‘Dit was de beste beslissing in mijn leven’

Lisandro Martínez heeft het erg naar zijn zin bij Ajax. De 22-jarige centrale verdediger annex defensieve middenvelder kwam afgelopen zomer over van Defensa y Justicia en maakt een goede indruk op de fans en technische staf van de Amsterdamse club. De Argentijn had naar eigen zeggen niet verwacht dat zijn transfer 'zo extreem goed' zou uitpakken.

Martínez had afgelopen seizoen meegekregen dat Ajax hoge ogen gooide in Europa door de halve finales van de Champions League te bereiken. "Natuurlijk heb ik Ajax vorig seizoen in de Champions League gezien. Dat ik daar nu onderdeel van mag zijn, is fantastisch", zegt de stopper, die tot de zomer van 2023 vastligt in de Johan Cruijff ArenA, in gesprek met Voetbal International.

Ajax behoort volgens Martínez tot de beste ploegen ter wereld. "Ik ben ongelooflijk trots en blij dat ik deze kleuren mag verdedigen. De manier van voetballen is anders dan bij andere clubs. Ajax valt aan, altijd. Met minder dan drie punten en goed spel wordt geen genoegen genomen. Dat past bij mij", aldus Martínez, die zelf ook altijd wil aanvallen en winnen.

De verdediger heeft absoluut geen spijt van zijn overstap naar Ajax. "Mijn stap naar Ajax is de beste beslissing in mijn leven geweest. Als je voor het eerst zo ver van huis gaat, hoop je dat je snel op je plek bent. Maar dat het zo extreem goed zou uitpakken, had ik natuurlijk ook niet verwacht”, besluit Martínez, die tot op heden 32 wedstrijden voor Amsterdamse club heeft gespeeld.