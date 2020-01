RB Leipzig lijdt bij Bas Dost eerste nederlaag in drie maanden tijd

RB Leipzig heeft de eerste nederlaag in bijna drie maanden tijd geleden. Het team van Julian Nagelsmann ging op 26 oktober met 2-1 bij SC Freiburg ten onder en zaterdag was Eintracht Frankfurt te sterk voor de koploper van de Bundesliga. Borussia Mönchengladbach profiteerde optimaal door FSV Mainz 05 te verslaan en de achterstand tot twee punten terug te brengen. Titelverdediger Bayern München kan op één punt van RB Leipzig komen als later vandaag in eigen huis van Schalke 04 wordt gewonnen.

Eintracht Frankfurt - RB Leipzig 2-0

In een spannende eerste helft deden de teams niet voor elkaar onder in de Commerzbank-Arena. In de openingsfase zag het er aanvankelijk niet naar uit dat de eerste 45 minuten geen doelpunt zouden opleveren. Het team van Nagelsmann zette meteen druk en zag hoe de defensie van Eintracht op enkele momenten wankelde. De ploeg van Adi Hütter herstelde zich echter naarmate de eerste helft vorderde en was minimaal gelijkwaardig aan de koploper. De kansen over en weer konden echter niet in doelpunten worden omgezet.

Eintracht Frankfurt, met Bas Dost in de basis, sloeg enkele minuten na rust meteen toe. Na een voorzet van Martin Hinteregger vanaf links kwam de bal op twintig meter van het doel terecht bij Almamy Touré, die het leer heerlijk hoog in de linkerhoek schoot: 1-0. De thuisploeg had in de tweede helft duidelijk meer zelfvertrouwen, met een voortdurend gevaarlijke Filip Kostic, terwijl het bij RB Leipzig aan creativiteit ontbrak. Nagelsmann bracht Yussuf Poulsen, Ademola Lookman en Emil Forsberg binnen de lijnen, maar ook met een ultra-aanvallende opstelling kon men een nederlaag niet voorkomen. In de extra tijd bekroonde Kostic zijn goede spel ook nog eens met een doelpunt: 2-0.

Borussia Mönchengladbach - FSV Mainz 05 3-1

Het team van Marco Rose startte sterk aan de wedstrijd en zette de bezoekers al snel onder druk. Na elf minuten was het echter Mainz, met Jeremiah St. Juste en Jean-Paul Boëtius in de basis, dat aan de leiding ging: na een lange bal van Moussa Niakhaté vanaf eigen helft schoot Robin Quaison het leer hard binnen. Dik tien minuten later kopte Alassane Pléa uit een vrije trap van Oscar Wendt de 1-1 binnen. Borussia liet daarna via Marcus Thuram (lat), Wendt en Patrick Herrmann na om nog voor rust een tweede doelpunt te maken.

Borussia Mönchengladbach trok het duel een kwartier voor tijd naar zich toe, nota bene nadat de sterkste fase van de thuisploeg voorbij was. Na een uitstekende voorzet van Herrmann kreeg Pléa opnieuw veel ruimte van de spelers van Mainz en kon hij de bal opnieuw achter de kansloze Robin Zentner werken. De 3-1 van Florian Neuhaus was er een om in te lijsten. Zentner stopte met een kopbal een aanval van die Fohlen, maar Neuhaus werkte de bal van zeker 35 minuten heerlijk over de doelman heen.

VfL Wolfsburg - Hertha BSC 1-2

Wout Weghorst en Javairô Dilrosun begonnen in de basis bij respectievelijk Wolfsburg en Hertha BSC, terwijl Jeffrey Bruma en Karim Rekik aan weerszijden ontbraken in de wedstrijdselectie. Nadat beide teams elkaar ruim 65 minuten in evenwicht hadden gehouden, ontbrandde de wedstrijd in het laatste kwart volledig. Admir Mehmedi opende halverwege de tweede helft de score namens Wolfsburg door uit een voorzet in één keer te scoren, maar in de resterende speeltijd wist Hertha BSC de wedstrijd toch nog te kantelen. Jordan Torunarigha nam een kwartier voor tijd de gelijkmaker voor zijn rekening, waarna Dodi Lukebakio in de negentigste minuut met het hoofd uitgroeide tot matchwinner.

SC Freiburg - SC Paderborn 0-2

Afgaande op de stand op de ranglijst begon subtopper Freiburg als favoriet aan het duel met hekkensluiter Paderborn. De bezoekers toonden zich echter het meest actief voor het vijandelijke doel en kregen een aantal aardige kansen in de eerste helft. Een schot van Abdelhamid Sabiri werd echter gekeerd door Alexander Schwolow, terwijl pogingen van Bastian Schonlau en Sebastian Vasiliadis net over en naast het doel gingen. In de tweede helft kreeg Paderborn wel loon naar werken toen Dennis Srbeny diep werd gestuurd en hij de bal via Schwolow binnen prikte. De degradatiekandidaat moest na een uur spelen met tien man verder nadat Jamilu Collins zijn tweede geel incasseerde, maar gaf de voorsprong niet meer uit handen. Vijf minuten voor tijd werd het zelfs nog 0-2 via een rake strafschop van Sabiri.

1. FC Union Berlin - FC Augsburg 2-0

Jeffrey Gouweleeuw begon weer in de basis bij Augsburg en de Nederlander en zijn ploeggenoten kwamen na vijf minuten spelen goed weg toen Christopher Lenz er met een knal in de rechterhoek bijna in slaagde om Christopher Lenz te verschalken. Via Marvin Friedrich was er voor de rust nog een kans voor de thuisploeg, waarna het niet lang na de onderbreking raak was door toedoen van Neven Subotic. De oudgediende stond bij de tweede paal op de goede plek om een doorgekopte corner binnen te prikken en maakte daarmee zijn eerste Bundesliga-doelpunt in vijf jaar tijd. Union bleef daarna aandringen en een treffer van Marcus Ingvartsen betekende met nog een halfuur te gaan de beslissing op An der Alten Försterei.