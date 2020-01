Sarri wekt verbazing en kent naderende aanwinst van Juventus ‘niet goed’

De onderhandelingen tussen Juventus en Paris Saint-Germain inzake een ruildeal bevinden zich in de afrondende fase, zo verzekeren Franse en Italiaanse media zaterdag. Het gaat naar verluidt om een deal met gesloten beurzen: Layvin Kurzawa maakt de overstap naar Juventus, terwijl Mattia De Scgilio de omgekeerde weg bewandelt.

Maurizio Sarri wekte zaterdag, daags voor het competitieduel met Napoli, enigszins verbazing. “Of de deal doorgaat? Ik heb geen idee”, zei de trainer van Juventus. “De technisch directeur heeft mij verteld dat het een mogelijkheid is. Ik zal eerlijk zijn. Ik ken Kurzawa eigenlijk niet goed. Eén ding is dat je een voetballer bestudeert, iets anders is dat je een voetballer ziet terwijl je met je familie aan het dineren bent.”

Kurzawa, die al afscheid van zijn teamgenoten in Parijs zou hebben genomen, gaat een contract tot medio 2024 met Juventus ondertekenen, à 3,5 miljoen euro, exclusief bonussen, per jaar. De 27-jarige linksback beschikt bij Paris Saint-Germain over een aflopende verbintenis en werd de voorbije weken ook met Arsenal in verband gebracht.

Voor leeftijdsgenoot De Sciglio ligt in Parijs eveneens een contract tot de zomer van 2024 klaar, tegen een jaarlijkse vergoeding van drie miljoen euro. De Italiaan was eerder al een doelwit van de Parijzenaars, maar om uiteenlopende redenen kwam het bijvoorbeeld afgelopen zomer niet tot een transfer.