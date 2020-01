Ontevreden Real Madrid maakt einde aan huurperiode in Premier League

Real Madrid heeft Jesús Vallejo per direct teruggehaald van zijn huurperiode bij Wolverhampton Wanderers, zo communiceert de Spaanse topclub via de officiële kanalen. Eerder werd al door verschillende Spaanse en Engelse media gemeld dat de Koninklijke ontevreden zou zijn over het aantal speelminuten van de 23-jarige centrumverdediger in de Premier League. Vallejo maakt het seizoen nu af bij Granada.

Vallejo werd door Real Madrid in de zomer van 2015 voor vijf miljoen euro overgenomen van Real Zaragoza, waar hij zijn jeugdopleiding genoot. Na een huurperiode bij zijn jeugdliefde, werd de verdediger in het seizoen 2016/17 gestald bij Eintracht Frankfurt. In Duitsland beleefde hij met 27 optredens, een aantal dat door blessureleed nog enigszins beperkt bleef, een betrekkelijk succesvol seizoen, waarop Real Madrid besloot om hem terug te halen.

Bij Real Madrid lukte het echter niet om een basisplaats te veroveren, al speelde Vallejo in de twee daaropvolgende seizoenen wel negentien wedstrijden in de hoofdmacht van de Koninklijke. Dit seizoen werd besloten om de verdediger bij Wolverhampton Wanderers te stallen, maar bleef het aantal optredens beperkt tot zeven. Vallejo moest het bij the Wolves zelfs geregeld stellen met een plaats op de tribune, tot onvrede van Real Madrid.

Vallejo maakt nu dus per direct de overstap naar Granada, waar hij vrijdag al meetraint met de selectie en maandag gepresenteerd zal worden. Eerder deze maand maakte Real Madrid al een einde aan de huurperiodes van Andriy Lunin en Jorge de Frutos. Zij waren allebei verhuurd aan Real Valladolid, maar Lunin werd uiteindelijk gestald bij Real Oviedo en De Frutos maakte de overstap naar Rayo Vallecano.