Strafschoppen brengen beslissing in thriller tussen Heerenveen en Willem II

SC Heerenveen heeft zich geplaatst voor de kwartfinale van de TOTO KNVB Beker. De Friezen rekenden in een ware thriller af met Willem II, dat na het nemen van strafschoppen moest capituleren. Na 120 minuten voetballen stond er een 2-2 stand op het scorebord, waarna Freek Heerkens en Marios Vrousai namens de Tilburgers faalden vanaf elf meter. Voor Heerenveen wacht in de volgende ronde een thuiswedstrijd tegen de winnaar van het treffen tussen Fortuna Sittard en Feyenoord.

Het uitstekend draaiende Willem II, vorig jaar nog finalist, bereikte de achtste finales van het bekertoernooi door achtereenvolgens HC&CV Quick en Sparta Rotterdam uit te schakelen, terwijl Heerenveen eerder afrekende met Excelsior Maassluis en Roda JC Kerkrade. De eerste echt grote kans in het Abe Lenstra Stadion leverde direct een doelpunt op. Vangelis Pavlidis tekende op aangeven van Mike Trésor Ndayishimiye voor de openingstreffer. De Griekse doelpuntenmaker moest zich kort voor rust laten wisselen met een blessure en diens vervanger Vrousai liet vrijwel direct een levensgrote kans onbenut om de marge te verdubbelen.

Heerenveen bracht daar in het eerste bedrijf een grote kans voor Jordy Bruijn tegenover, maar zijn inzet ging hoog over het doel van Willem II-doelman Timon Wellenreuther. Al heel snel na rust kregen de Friezen echter een buitenkans om op gelijke hoogte te komen. Bart Nieuwkoop leek Chidera Ejuke met een sliding ten val te brengen, waarna scheidsrechter Pol van Boekel de bal op de stip legde. Hicham Faik maakte vanaf elf meter geen fout en bracht de stand daarmee weer in evenwicht. Na de gelijkmaker golfde het spel heen en weer, al had Heerenveen het initiatief in handen. Bruijn was namens de thuisploeg gevaarlijk, terwijl Ché Nunnely zich voor Willem II liet gelden.

Een kwartier voor tijd kwam de thuisploeg op voorsprong. Na een fraaie aanval via Joey Veerman en Ejuke werkte Dries Saddiki de bal over zijn eigen doellijn. Daarmee leek Heerenveen op weg naar de kwartfinale van het bekertoernooi, maar Willem II slaagde er tien minuten voor tijd toch nog in om de achterstand weg te werken. Een voorzet van Miquel Nelom bereikte Damil Dankerlui, die de 2-2 tegen de touwen kopte. Ondanks mogelijkheden voor de ingevallen Runar Espejord, Joey Veerman (op de bovenkant van de lat) en Rodney Kongolo (geweldig gekeerd door Wellenreuther) kwam er binnen negentig minuten geen beslissing meer.

Dat er uiteindelijk een strafschoppenserie kwam, had Willem II voornamelijk te danken aan Wellenreuther. Nunnely kreeg weliswaar een kans voor de Tilburgers, maar de Duitse sluitpost voorkwam aan de andere kant doelpunten van Rami Hajal en Espejord. Heerkens miste de eerste strafschop voor Willem II direct, waarna Espejord de derde Heerenveen-penalty gekeerd zag worden door Wellenreuther en Hahn de vierde Tilburgse poging van Vrousai stopte. Doordat Alen Halilovic en Ejuke vervolgens niet faalden, bereikte Heerenveen de kwartfinale van het bekertoernooi.