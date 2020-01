Uitblinker Oussama Tannane knikkert oude club uit het bekertoernooi

Vitesse heeft de kwartfinale van de TOTO KNVB Beker bereikt. In de met 0-2 gewonnen uitwedstrijd tegen Heracles Almelo was Oussama Tannane de grote man met een doelpunt en een assist, terwijl Tim Matavz de tweede treffer voor zijn rekening nam. Voor Vitesse wacht bij de laatste acht nu een ontmoeting met Ajax of SV Spakenburg, die later op de avond tegenover elkaar staan.

De toeschouwers in het Erve Asito kregen niet bepaald een aantrekkelijke eerste helft voorgeschoteld. Het enige schot op doel in de eerste 45 minuten leverde direct een treffer op. Tannane mocht aan de rechterkant van het veld, halverwege de helft van Heracles, aanleggen vanuit een vrije trap. Zijn inzet ging aan alles en iedereen voorbij en viel bij de tweede paal binnen: 0-1. De aanvaller van Vitesse had al snel in de beginfase een goede mogelijkheid laten liggen, toen zijn inzet naast het doel van Heracles-sluitpost Michael Brouwer belandde.

Heracles stelde daar in de eerste helft slechts één goede kans tegenover, toen Mauro Junior er niet in slaagde om het leer goed te raken. Tannane leek in de eerste helft last te hebben, maar hij verscheen na rust wel gewoon aan de aftrap. Dat gold niet voor Teun Bijleveld en Mohammed Osman, die plaats moesten maken voor Jeremy Cijntje en Silvester van der Water. Laatstgenoemde toonde zich direct dreigend, maar zag zijn inzet gekeerd worden door Vitesse-doelman Remko Pasveer.

Na een uur spelen leek Vitesse de wedstrijd op slot te gooien. Tannane bediende Matavz, die met een subtiel stiftje Brouwer wist te verschalken. De Sloveen had met het hoofd, op aangeven van Tannane, ook nog zijn tweede van de avond kunnen maken, maar uiteindelijk bleef de 0-2 stand op het scorebord in Almelo. Vitesse neemt het nu in de volgende ronde in eigen stadion op tegen de winnaar van de ontmoeting tussen Ajax en tweededivisionist SV Spakenburg.