‘Krankzinnige salariseisen blokkeren transfer Cavani naar Engeland’

De hoge salariseisen van Edinson Cavani blokkeren vooralsnog een overstap van Paris Saint-Germain naar Chelsea. De Uruguayaanse aanvaller heeft ondanks een aflopend contract een transferverzoek ingediend bij PSG en sindsdien werd hij gelinkt aan diverse Europese topclubs. De Franse topclub zet in op een transfersom van ongeveer achttien miljoen euro. Chelsea heeft interesse, maar wil niet voldoen aan de hoge eisen van de aanvaller.

Behalve Chelsea lijken ook Atlético Madrid en Manchester United belangstelling te hebben voor Cavani. The Blues onderzoeken de mogelijkheden om hem aan te trekken, maar als de routinier naar Stamford Bridge wil overstappen, zal hij water bij de wijn moeten doen. Volgens de London Evening Standard verdient Cavani 423.000 euro per week en aast hij op een contract van minimaal achttien maanden.

Bij een contract vor anderhalf jaar zou Chelsea bijna 33 miljoen euro kwijt zijn aan het salaris voor Cavani, terwijl daar ook nog eens de transfersom bovenop komt. Hierdoor komt het neer op een investering van ruim vijftig miljoen euro. De clubleiding van Chelsea is niet bereid om een dergelijk bedrag uit te treken voor een speler die in februari 33 jaar oud wordt.

Frank Lampard werd maandag nog gevraagd naar de interesse van Chelsea in Cavani. “Hij is een geweldige speler. Ik heb nog tegen hem gespeeld en ik bewonderde altijd zijn mentaliteit. Zijn statistieken spreken voor zich. Ik heb geen idee hoe de situatie in elkaar steekt, dus we zullen het zien. Hij is een ervaren speler, maar er zijn ook nog andere spelers.”