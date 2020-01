Barcelona betaalt 700.000 euro voor voormalig Internazionale-spits

Barcelona heeft de komst van Rey Manaj bevestigd. De 22-jarige aanvaller komt voor zevenhonderdduizend euro over van Albacete en heeft zijn handtekening gezet onder een contract tot medio 2023. De afkoopsom van de Albanese aanvaller is bepaald op vijftig miljoen euro, zo laat de club uit Catalonië weten via de officiële kanalen. Manaj sluit voorlopig aan bij Barcelona B.

Barcelona laat via het clubkanaal weten dat Manaj afgelopen vrijdag met succes de medische keuring heeft doorstaan. Maandag heeft hij getekend in het Estadi Johan Cruyff onder toeziend oog van Silvio Elias en Jose Mari Bakero namens Barcelona B. De transfersom kan in de komende jaren met nog eens twee miljoen euro oplopen, afhankelijk van de prestaties van de aanvaller, die gaat spelen met rugnummer 22.

Manaj kwam op jonge leeftijd in de jeugdopleiding van Sampdoria terecht. In de zomer van 2014 maakte hij de overstap naar Cremonese, destijds uitkomend op het derde niveau van Italië. Daar verdiende hij een transfer naar Internazionale, waar hij in totaal negen wedstrijden op het hoogste niveau speelde. Na verhuurperiodes bij Pescara en Pisa kwam hij via Granada uiteindelijk bij Albacete terecht.

Laatstgenoemde club nam hem afgelopen zomer voor twee miljoen euro over van Internazionale. In de Segunda División kwam de spits dit seizoen in tien wedstrijden tot drie doelpunten. Manaj, die in 2015 op achttienjarige leeftijd zijn debuut voor de nationale ploeg van Albanië maakte, speelde tot dusver negen interlands.