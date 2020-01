Vitesse werkt niet mee aan uniek record Fortuna Sittard in Eredivisie

De uitstekende thuisreeks van Fortuna Sittard in de Eredivisie is ten einde. Vitesse zegevierde zaterdagavond met 1-3 en zodoende blijft Fortuna, dat nog nooit zes Eredivisie-thuisduels op rij had gewonnen, met lege handen achter. Inclusief de twee bekerduels met PEC Zwolle en ADO Den Haag had Fortuna zelfs zeven keer op rij in eigen huis gewonnen. Vitesse stijgt door de overwinning van de zevende naar de vijfde stek in de Eredivisie.

Vitesse legde in de eerste helft de basis voor de overwinning; de ruststand van 0-2 was volledig verdiend. Het team van Edward Sturing zocht in de eerste 45 minuten de aanval op en was via pogingen van Riechedly Bazoer, Bryan Linssen en Tim Matavz dicht bij een openingsgoal. Toch moest Vitesse blijven oppassen voor Fortuna, waar Mark Diemers en Felix Passlack op hun beurt de 1-0 op hun schoen hadden.

Na 26 minuten sloeg Vitesse toe en dat was voor een groot deel aan Alexei Koselev te danken. Een vrije trap van Oussama Tannane ging langs alles en iedereen heen en daarna liet ook de doelman van Fortuna zich verrassen: 0-1. Zes minuten voor de pauze sloeg Vitesse voor een tweede keer toe. Matavz tikte de bal in de verre hoek na een mooie aanval, inclusief een hakbal van Bazoer.

Fortuna moest na rust uit een ander vaatje tappen, maar de tweede helft was verre van spectaculair. Na ruim een uur verscheen de 0-3 op het scorebord. Linssen, die zelf de derde treffer had kunnen maken, stuurde Matavz de diepte en de Sloveen schoot de bal tussen de benen van Koselev door tegen de touwen.

In het restant van het duel drong Fortuna nog wel aan en kon ook Remko Pasveer niet voorkomen dat Vitesse na drie Eredivisie-duels op rij zónder tegengoal geen clean sheet kon afdwingen. Amadou Ciss stond aan het begin van een aanval en kopte vervolgens zelf ook binnen: 1-3. Fortuna blijft voorlopig dertiende staan, met negentien punten uit evenveel speeldagen.