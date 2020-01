France Football: Feyenoord vindt mogelijke nieuwe spits in Eredivisie

Feyenoord heeft oren naar de komst van Amadou Ciss, zo schrijft France Football vrijdagavond. De Senegalese aanvaller van Fortuna Sittard wordt door het voetbalblad omschreven als 'een van de revelaties' van het huidige Eredivisie-seizoen: in veertien competitiewedstrijden kwam hij tot vijf doelpunten en vier assists. Feyenoord zou reeds navraag hebben gedaan naar de beschikbaarheid van Ciss.

De twintigjarige Ciss, wiens contract in Sittard doorloopt tot medio 2022, maakte in 2018 de overstap van het Franse Pau FC naar Fortuna Sittard. In zijn eerste seizoen kwam hij tot slechts tien optredens, waarin hij niet tot scoren kwam. Na de zomerstop groeide hij echter uit tot een belangrijke schakel in de ploeg van trainer Sjors Ultee. In de thuiswedstrijd tegen Feyenoord (4-2 zege), op 6 oktober, was hij met twee doelpunten van grote waarde.

Feyenoord zal een transfersom moeten betalen als het zich wil versterken met Ciss. Hoewel de interesse in de Afrikaan verrassend is, werd al duidelijk dat de club op zoek is naar een nieuwe spits. Vooralsnog valt de naam van Róbert Bozenik het vaakst in De Kuip. De aanvaller van MSK Zilina zou een transfer naar Rotterdam wel zien zitten, maar het is onduidelijk of Feyenoord genoeg geld heeft om Bozenik daadwerkelijk in te lijven.

Donderdag meldde BILD dat Zilina, die eveneens wordt begeerd door Hamburger SV, een vraagprijs van vijf miljoen euro hanteert. Mogelijk wordt Ciss als goedkoper alternatief beschouwd door Feyneoord. De clubleiding zoekt naar een stand-in voor Nicolai Jörgensen en voor die vacature werden eerder onder meer John Guidetti, Aleksandr Kokorin en Fedor Smolov genoemd. Eerstgenoemde, contractspeler van Alavés, verkaste vrijdag op huurbasis naar Hannover 96.