Asmir Begovic verlaat Engeland en gaat het proberen in de Serie A

Asmir Begovic gaat zich inzetten voor AC Milan. Bournemouth meldt maandagavond via de officiële kanalen dat men de doelman voor een halfjaar uitleent aan de Italiaanse club. AC Milan heeft maandag José Manuel Reina uitgezwaaid richting Aston Villa, waar de 37-jarige Spaanse doelman op huurbasis actief zal zijn.

Begovic speelde geen rol van betekenis bij Bournemouth. De 32-jarige sluitpost spendeerde de eerste seizoenshelft bij Qarabag FK uit Azerbeidzjan. Begovic, die nog tot de zomer van 2021 vastligt bij de Premier League-club, had geen zicht op speelminuten en werd in de afgelopen weken met verschillende clubs in verband gebracht, waaronder ook PSV.

Naast de club uit Eindhoven werden ook West Ham United, Birmingham City en het Derby County van Phillip Cocu gelinkt aan de sluitpost uit Bosnië en Herzegovina. De 62-voudig international zou naar verluidt hebben geloerd op een definitief vertrek, daar hij Aaron Ramsdale, Artur Boruc en Mark Travers voor zich moet dulden in de pikorde. Bournemouth meldt nu echter dat er sprake is van een huurdeal.