Catalunya Radio: Barcelona verrast Ronald Koeman met belletje

Barcelona is de laatste dagen druk bezig Xavi naar het Camp Nou te halen. De Catalaanse grootmacht is ontevreden over Ernesto Valverde en wil de Spanjaard per direct vervangen. Volgens Sport wil Barcelona dermate graag een verandering doorvoeren dat inmiddels ook García Pimienta, coach van Barcelona B, is gepolst. Volgens Catalunya Radio is er ook contact gelegd met Ronald Koeman, maar de bondscoach van het Nederlands elftal heeft geweigerd.

Xavi heeft naar verluidt zijn twijfels om nu al in te stappen bij Barcelona en Al-Sadd achter zich te laten. Nu zou volgens Sport ook Pimienta benaderd zijn door de leiding van Barcelona, die na de 2-3 nederlaag tegen Atlético Madrid in de Supercopa echt verandering wil bij het eerste elftal. Pimienta heeft volgens de berichtgeving het gevoel dat hij klaar is voor de klus bij de hoofdmacht. De coach staat ter beschikking als de clubleiding besluit Valverde op straat te zetten, zo klinkt het.

Volgens Catalunya Radio heeft Barcelona ook contact opgenomen met Koeman. Journalist Lluís Canut, volgens Spaanse media een goede vriend van Koeman, onthult dat de grootmacht graag wilde zien dat de Nederlander per direct het stokje zou overnemen van Valverde, maar naar verluidt heeft de oud-international geweigerd. Koeman, die volgens de berichtgeving verrast was door het belletje van Barcelona, wil zich volledig toewijden tot presteren met Oranje op het EK van 2020 deze zomer.

Sport meldt dat Valverde zeer ontstemd is over de gang van zaken. De coach krijgt alle verhalen mee, maar heeft naar verluidt nog niets gehoord van de leiding van Barcelona. Xavi is naar verluidt nog altijd de favoriet om aan de slag te gaan in het Camp Nou, maar de oud-middenvelder ziet een tussentijdse overstap eigenlijk niet zitten. Valverde ligt nog tot komende zomer vast bij Barcelona.