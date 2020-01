Martínez verklaart bijnaam bij Ajax: ‘Ik snap wat ze ermee bedoelen’

Lisandro Martínez heeft zich in korte tijd ontwikkeld tot vaste waarde bij Ajax. De 21-jarige Argentijnse linkspoot werd afgelopen zomer voor ongeveer zeven miljoen euro overgenomen van Defensa y Justicia en hij veroverde al snel een basisplaats in het team van trainer Erik ten Hag. De Argentijn begon als centrale verdediger, maar speelde het grootste deel van de eerste seizoenshelft als controlerende middenvelder. Na de winterstop zal hij naar verwachting weer in de verdediging komen te spelen.

Doordat Daley Blind voorlopig uit de roulatie is naar aanleiding van een ontstoken hartspier, lijkt Ten Hag terug te grijpen naar Martínez als centrumverdediger. “Het is heel vervelend wat er met Daley is gebeurd. Ik weet zeker dat het goed met hem komt en dat hij er snel weer bij is", Martínez in gesprek met de NOS. Centraal in de achterhoede kan hij goed uit de voeten. "Die positie ken ik goed. Ik heb op die positie al veel wedstrijden gespeeld.”

Martínez, sinds 2019 A-international van Argentinië, heeft zich snel aangepast bij Ajax. “Dat komt vooral door mijn ploeggenoten. Ze hebben me veel geholpen en daardoor voelde ik me meteen onderdeel van de groep”, zo legt hij uit. Ook aan het Nederlandse leven probeert hij zich zo goed mogelijk aan te passen. Fietsen in Amsterdam zit er echter nog niet in. "Maar dat is wel het streven. Ze fietsen wel hard in Amsterdam, dus ik zal voorzichtig moeten zijn.”

In de kleedkamer van Ajax wordt de Zuid-Amerikaan ‘Slagerij Martínez’ genoemd. "Ik snap wat ze ermee bedoelen. Zo zijn ze mij hier gaan noemen. Een beetje die Argentijnse mentaliteit hè?", aldus de linkspoot, die na dit seizoen met Argentinië naar de Olympische Spelen hoopt te gaan. “Het is een belangrijk toernooi. We zullen zien wat er gaat gebeuren, maar ik wil niet in de toekomst kijken. We hebben met Ajax nog veel belangrijke wedstrijden voor de boeg."