Invaller Kevin Strootman bezorgt Marseille belangrijke zege op concurrent

Kevin Strootman heeft vrijdagavond zijn waarde bewezen voor Olympique Marseille. De middenvelder viel in de 82ste minuut in en bezorgde zijn ploeg twee minuten later een felbevochten overwinning tegen concurrent Stade Rennes: 0-1. Marseille vestigt zich door de zege stevig op de tweede plek in de Ligue 1.

De wedstrijd stond bepaald niet bol van grote kansen. Álvaro González was in de 27ste minuut dichtbij voor Marseille, maar de inzet van de verdediger uit de rebound belandde op de paal. Vlak voor rust kreeg Benjamin Bourigeaud een goede kans. Doelman Steve Mandanda van Marseille redde echter goed op de inzet van de middenvelder van Stade Rennes.

Ook in de tweede helft waren echt grote kansen op één hand te tellen. Raphinha schoot net naast voor Stade Rennes, terwijl Dimitri Payet aan de andere kant een afstandsschot gepakt zag worden door doelman Edouard Mendy. Diezelfde Payet was in de 84ste minuut belangrijk bij de enige treffer van de wedstrijd. De aanvaller schoot een vrije trap van de zijkant van het veld op de paal, waarna Strootman in de rebound knap profiteerde en de bal in de kruising joeg: 0-1.