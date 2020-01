Ajax greep naast ‘groot voetbalbrein’: ‘Ik kan een boek over hem schrijven’

Liverpool is hard op weg Premier League-geschiedenis te schrijven. De grootmacht gaat halverwege het seizoen ongeslagen aan kop in Engeland, waardoor na het succesjaar 2019 in 2020 wederom een groot feest wacht voor the Reds. De successen van Liverpool worden vooral op het conto van Jürgen Klopp geschreven, maar de manager schroomt niet om zijn kompanen in de technische staf in het zonnetje te zetten. De Duitser prijst regelmatig de inbreng van zijn assistenten, onder wie Pepijn Lijnders, die zich als een vis in het water voelt bij de Merseyside-club.

Door Tim Siekman

Met een riante voorsprong op naaste belagers Leicester City en Manchester City lonkt voor Liverpool de eerste landstitel sinds 1990. In 2019 greep de club naast het kampioenschap, maar men won wel de Champions League, de Europese Supercup en de wereldtitel voor clubteams. De triomftocht komt niet als een verrassing voor Lijnders. "De passie en ambitie van de spelers is van een andere planeet", legt de rechterhand van Klopp uit in een interview met The Athletic. "Hun zelfvertrouwen, hun zelfkritiek: dat maakt ons consistent. Deze jongens hebben de gave om zelfs een simpele rondo enorm competitief te maken."

De ogen van Lijnders glinsteren als hij de kwaliteiten en inzet van zijn collega's omschrijft. De Nederlander houdt een vurig betoog, een rede die we kennen van de sporadische keren dat hij Klopp verving bij optredens bij de media. "Mensen praten altijd over het proces van wedstrijd tot wedstrijd. Nee, wij focussen ons van trainingssessie tot trainingssessie. Kleine dingen zorgen uiteindelijk voor grote dingen. Je moet ervoor zorgen dat je de kleine dingen continu goed doet", aldus Lijnders. "De passie en ambitie die ik zie, zeker op de regenachtige dagen met veel wind, dát is wat mij betreft wat ons onderscheid van de rest."

Could listen to Pep Lijnders talk all day long. The man just gets it. I don’t even need to comment again on who I think should be Klopp’s replacement should he ever leave. pic.twitter.com/ZuRfanMU5i — Couch Nish (@CouchNish) 29 oktober 2019

'Je komt met ons mee in de auto naar Liverpool'

Lijnders sloot zich in 2014 aan bij Liverpool, nadat hij eerder (techniek)trainer was bij PSV en FC Porto. De coach leek destijds zich juist te verbinden aan Ajax, dat op 'poleposition' lag. "Op de maandag moest ik eigenlijk naar Ajax vertrekken om de laatste onderhandelingen te verrichten. Ik moest mijn vrouw opbellen en haar vertellen dat de plannen waren gewijzigd", aldus de oefenmeester, die was benaderd door Michael Beale, voormalig baas van de opleiding van Liverpool. Lijnders was in Wales vanwege het verkrijgen van een UEFA-licentie toen Beale hem naar eigen zeggen 'kidnapte'.

"Michael zei: 'Je komt met ons mee in de auto naar Liverpool.' Toen Liverpool aangaf dat ik de Onder-15 en Onder-16 onder mijn hoede zou krijgen, dacht ik: dit is perfect." Lijnders maakte een goede indruk, maar vreesde toch een beetje voor een breuk nadat Brendan Rodgers de club verliet in 2015. "Toen bekend werd dat Jürgen de boel zou overnemen, had ik wel een goed gevoel. Ik dacht wel dat het zou kunnen werken, maar dat kan je nooit honderd procent zeker weten. Om te coachen is makkelijk, maar om te weten wat te coachen is veel moeilijker. Jürgen had een stijl van coachen en bepaalde gedachtes over trainingen die niet veel verschilde van mijn aanpak."

Lijnders was in eerste instantie ruim twee jaar assistent van Klopp. Na een moeizame start was de hand van de Duitser steeds duidelijker zichtbaar. Prijzen bleven vooralsnog uit, maar de fans leken wel weer te kunnen bouwen op hun ploeg. In januari 2018 nam Lijnders een andere afslag: hij werd hoofdtrainer van NEC. "Ik baal als een stekker dat we zo'n waardevol lid van de staf én briljant persoon voor de spelersgroep verliezen", liet Klopp op de clubsite weten. "Hij heeft zo'n groot voetbalbrein, maar vooral zijn bereidheid om te leren en informatie te absorberen om zo een betere coach te worden, maakt hem anders dan de rest."

Pepijn Lijnders in moeilijkere tijden bij NEC, waar hij nog geen halfjaar werkzaam was.

Het avontuur van Lijnders als hoofdcoach bij NEC liep uit op een fiasco. 'De kroonprins van het Nederlandse trainersgilde' moest een aantrekkelijke stijl introduceren bij de Nijmegenaren, gecombineerd met positieve resultaten. De uitslagen, net name in de uitduels, vielen echter flink tegen, waardoor NEC uiteindelijk naast promotie greep. Waar voorganger Adrie Bogers met behoudend voetbal gemiddeld 2,2 punt per wedstrijd behaalde, deed Lijnders het met 1,7 punt per duel veel minder. In de heenwedstrijd van de halve finale van de nacompetitie was het drama compleet met een 4-0 nederlaag bij FC Emmen. Bij de return werd het nog even spannend, maar NEC redde het toch niet: 4-1. Een paar dagen later volgde het verwachte nieuws: Lijnders vertrekt.

'Pep Lijnders, ik kan een boek over hem schrijven'

Lijnders keerde terug bij Liverpool, de topclub waarmee hij afgelopen mei de Champions League won. Het succes wordt in de media vaak toegeschreven aan Klopp, waarbij zijn assistenten er bekaaid vanaf komen. De tirade van analist Johan Derksen in Veronica Inside was tekenend. "Ik vind dat zo'n overschat ventje. Die heeft bij NEC voor het eerst op eigen benen gestaan en met zijn computers zitten toveren, maar niemand nam hem serieus. Die snotaap is voor Jürgen Klopp blijkbaar makkelijk voor hand- en spandiensten, maar heeft zelf nooit gevoetbald. Hij is handig met zijn laptopje, maar wat moet hij mensen bij Liverpool leren dan?"

Klopp: 'Zullen waarschijnlijk niet druk zijn op de transfermarkt'

Bij Liverpool weet men wel beter, zo luidt de mening van Klopp. De Duitser koestert de kwaliteiten en persoonlijkheid van zijn collega. "Pep Lijnders, ik kan een boek over hem schrijven", zei de manager tegenover de Liverpool Echo. "Een boek over hoe groot zijn invloed wel niet is. Over wat een geweldige, jonge - ik weet nog steeds niet precies wat zijn titel is - assistent hij is! Hij is een fantastische jonge coach. Hij is prettig aanwezig op de trainingen en heeft een grote invloed met zijn optimisme. Dat is gewoon een feit. Ik was net zoals hij toen ik jong was. Zo ben ik nu niet meer, moet ik eerlijk zijn."

Klopp verlengde eind 2019 zijn contract bij the Reds, op voorwaarde dat ook zijn assistenten Lijnders en Peter Krawietz een nieuwe verbintenis zouden krijgen. Even later maakte Liverpool melding van de nieuwe deals van de assistenten. "Voor mij was het erg belangrijk dat mijn staf nieuwe contracten zouden ondertekenen. Als zij niet dezelfde toewijding zouden brengen, was dit niet mogelijk geweest voor mij. Ik voel me de gelukkigste manager ter wereld met deze staf. Pep? Wat kan ik zeggen... Als hij iets niet weet over voetbal, dan hoef je dat ook niet te weten! Ik heb nooit iemand ontmoet die gepassioneerder is dan hij. Ik was meteen verliefd op zijn toewijding en kennis van het spelletje toen ik bij Liverpool kwam. Hij is in every inch a top manager in de toekomst, maar in de tussentijd zijn we dankbaar dat hij bij ons zit."

'Er is een fantastische dynamiek tussen ons'

Lijnders is in gesprek met The Athletic op zijn beurt net zo enthousiast over Klopp. "Er is een fantastische dynamiek tussen ons. Het is veel meer dan alleen maar assistent en manager. Wat ik bedoel is dat je elkaar honderd procent moet vertrouwen, want we moeten op dagelijkse basis zoveel beslissingen nemen. We weten wat we van elkaar kunnen verwachten. Jürgen is een echte leider. Hij inspireert en motiveert. Hij verrast me nog elke dag met de dingen die hij zegt. Zijn brein werkt anders dan die van de rest! Hij doorgrondt situaties en processen. Bij Jürgen heb je het gevoel dat hij echt geeft om jou en je ontwikkeling. Er is geen ego. Hij is alleen maar bezig om het juiste te doen."

Pepijn Lijnders over Liverpool-manager Jürgen Klopp: 'Hij inspireert en motiveert'

Volgens Lijnders heeft Klopp met zijn persoonlijkheid erg veel impact bij Liverpool. "Als Jürgen met de spelers spreekt, praat hij vanuit zijn hart. En dat komt rechtstreeks binnen in het hart van de spelers. Hij heeft de opmerkelijke gave om mensen te raken met de woorden die hij kiest. Dat is niet makkelijk, zeker niet met deze topspelers. Ik vind het intrigerend om te zien hoe het mogelijk is dat hij op zo'n overtuigende wijze mensen weet te raken. In het voetbal heb je te maken met veel ego's, maar bij ons lijken er geen ego's te zijn. Jürgen heeft deze cultuur gecreëerd. De spelers hebben enorm veel respect voor hem. Geen gesproken woord of geschreven pleidooi kan ons team aanleren wat ze moeten zijn. Ook alle boeken op de boekenplank kunnen dat niet. Het is de coach die het doet, begrijp je wat ik bedoel?"

"Het karakter van de coach wordt het karakter van de ploeg. Je kan dit in alle gelederen van de club terugzien. Dat is de kracht van zijn persoonlijkheid", stelt Lijnders over Klopp. De Nederlander hoopt dat hij zich nog lang kan inzetten voor Liverpool. "Ik heb veel passie voor de club en voel me gezegend dat ik met zulke gepassioneerde collega's mag werken. Ik heb het gevoel dat wat we nu in deze periode 'hebben', nooit meer opnieuw gaan ervaren in onze levens. Zoveel goeds komt nu bijeen: de eigenaren, de manager, de mensen achter de manager, de spelersgroep. Ik geloof dat ieder voetbalproject kan worden vergeleken met het opkomen en ondergaan van de zon. Bij ons project is het nog niet eens twaalf uur 's middags."