‘Chicharito staat voor tien miljoen euro voor overstap naar MLS'

Javier Hernández is op weg naar de uitgang bij Sevilla. Volgens Marca staat de Mexicaanse aanvaller voor een overgang naar Los Angeles Galaxy, waar hij de opvolger moet worden van Zlatan Ibrahimovic. Wanneer Chicharito daadwerkelijk vertrekt, ziet Luuk de Jong opnieuw een concurrent wegvallen. Eerder deze week werd Munas Dabbur verkocht aan TSG Hoffenheim.

Chicharito kwam afgelopen zomer voor een bedrag van circa acht miljoen euro over van West Ham United. Onder trainer Julen Lopetegui wist de Mexicaan niet te overtuigen. Hij slaagde er niet in om een vaste basisplaats af te dwingen. In alle competities kwam hij dit seizoen niet verder dan veertien wedstrijden en drie doelpunten. Lopetegui heeft bij technisch directeur Monchi aangegeven dat de aanvaller verkocht mag worden en volgens Marca gaat dat binnenkort gebeuren.

LA Galaxy zou tien miljoen euro overhebben voor Chicharito, waardoor Sevilla winst zou maken op de aanvaller. De bal ligt nu bij de Mexicaan. Hij zou nog twijfelen over een overstap naar de Major League Soccer, ondanks dat hij beter kan verdienen in de Verenigde Staten. Deze week werd Dabbur, die afgelopen zomer voor vijftien miljoen euro werd aangetrokken, voor twaalf miljoen euro aan Hoffenheim verkocht. Dat bedrag kan middels bonussen nog met 2,5 miljoen euro oplopen. Met de inkomsten uit de verkoop van Chicharito en Dabbur moet Monchi voor Lopetegui een nieuwe spits zoeken.

Monchi zou de opbrengst van 22 miljoen euro uit de verkoop van de twee aanvallers direct kunnen investeren in de aankoop van een nieuwe spits. De Jong ziet derhalve twee concurrenten wegvallen, maar de Oranje-international moet rekening houden met de komst van een nieuwe concurrent.