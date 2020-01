Sky Sports: Chelsea meldt zich met bod van 65 miljoen euro bij Benfica

Chelsea heeft een officieel bod uitgebracht op Gedson Fernandes, zo meldt Sky Sports woensdagavond. The Blues willen de middenvelder van Benfica volgens het gerenommeerde tv-kanaal huren met een verplichte optie tot koop bij een bepaald aantal gespeelde wedstrijden.

De details van het gedane aanbod houden naar verluidt in dat Chelsea de twintigjarige Fernandes eerst voor achttien maanden huurt van Benfica. Mocht de Portugees vervolgens in minimaal vijftig procent van de wedstrijden in actie komen bij de Londenaren, dan moet Chelsea de international verplicht voor 65 miljoen euro overnemen. Zowel Benfica als de speler zelf heeft volgens Sky Sports de aanbieding nog in overweging.

Eerder deed West Ham United een vergelijkbaar voorstel, dat op details iets afwijkt van dat van Chelsea. The Hammers willen Fernandes eveneens eerst voor achttien maanden huren, maar hebben in de verplichte koopoptie een bedrag staan van 'slechts' 39 miljoen euro. Daarbij hoeft Fernandes een lager percentage van het aantal wedstrijden mee te doen dan in Chelsea's voorstel, maar het exacte percentage wordt niet benoemd.

Fernandes komt uit de jeugdopleiding van Benfica en maakte in 2018 zijn debuut voor het eerste elftal. Dit seizoen kwam hij mede door blessureleed pas zeven competitieduels in actie voor de Portugese topclub, maar de middenvelder speelde zich desalniettemin in de kijker van Chelsea en West Ham. Fernandes heeft inmiddels twee interlands achter zijn naam staan.