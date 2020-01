Globo Esporte bevestigt aanstaande transfer Reinier en noemt miljoenenbedrag

Reinier is op weg naar Real Madrid, zo meldt het doorgaans goed geïnformeerde Globo Esporte vrijdagavond. Flamengo is officieel in gesprek met Real en verwacht op korte termijn een bod vanuit Spanje op het zeventienjarige toptalent. De Koninklijke zal vermoedelijk zijn ontsnappingsclausule van dertig miljoen euro betalen.

Real wil Reinier het liefst in januari al overnemen, zo schrijft Flamengo. De Spaanse grootmacht wil de aanvallende middenvelder eerst een half jaar laten wennen in het B-elftal Castilla, waarna hij in de zomer door kan schuiven naar de A-selectie. Flamengo hoopt Reinier nog een half jaar in Brazilië te kunnen houden, maar acht de kans daarop 'onwaarschijnlijk'.

Eind november kopte De Telegraaf dat Ajax werkte aan een sensationele transfer van Reinier. Volgens het Nederlandse dagblad hadden de Amsterdammers een openingsbod van 25 miljoen euro uitgebracht op het Zuid-Amerikaanse talent, maar in de weken daarna werd het gerucht van verschillende kanten ontkracht. Ook Atlético Madrid en Barcelona werden de voorbije weken gelinkt aan Reinier.

Reinier maakte op 4 augustus 2019 zijn competitiedebuut voor Flamengo. Het afgelopen half jaar kwam hij tot vijftien optredens voor de Mengão in de Braziliaanse Serie A, waarin hij zes doelpunten maakte. Flamengo kroonde zich afgelopen seizoen tot kampioen van het land. Reinier wordt op 19 januari achttien jaar en is dan gerechtigd om een transfer te maken.