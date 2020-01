Eintracht Frankfurt winkelt in Rotterdam en voldoet aan vraagprijs

Ragnar Ache verlaat Sparta Rotterdam voor Eintracht Frankfurt, zo maken beide clubs vrijdagmiddag wereldkundig. De 21-jarige aanvaller maakt het seizoen nog wel af op Het Kasteel. Ache heeft in Frankfurt zijn handtekening gezet onder een contract dat loopt tot aan de zomer van 2025. Het is onbekend welk bedrag Sparta overhoudt aan de verkoop van de Duitse jeugdinternational, maar volgens De Telegraaf gaat het om twee miljoen euro. Dat bedrag kan middels bonussen nog verder oplopen.

Volgens technisch directeur Henk van Stee heeft Ache zich de afgelopen maanden in de kijker gespeeld met zijn doelpunten namens Sparta en Jong Duitsland. “Doordat veel clubs interesse toonden was het moeilijk om hem bij Sparta te houden”, aldus Van Stee. “Frankfurt was bereid de transfersom te betalen die wij voor hem in ons hoofd hadden, maar als aanvullende eis hadden wij om de transfer pas na afloop van dit seizoen te laten plaatsvinden.”

Van Stee benadrukt dat Sparta de speler liever niet had laten gaan. “Wij willen onze spelers alleen laten gaan als het niet anders kan, maar onze belangrijkste doelstelling is om ons te handhaven in de Eredivisie, waar wij een belangrijke rol weggelegd zien voor Ragnar. Wij vinden dan ook dat deze deal voor alle partijen een goede is.” Ache was dit seizoen tot dusver goed voor vijf doelpunten in zeventien Eredivisie-wedstrijden.

“Frankfurt is van jongs af aan mijn club en ik ben blij daar te tekenen”, aldus Ache over zijn nieuwe werkgever. “Maar al toen ik daar woonde, was Sparta mijn club in Nederland. Als kleine jongen liep ik in Duitsland al in het Sparta-shirt dat ik van mijn stiefvader kreeg. Ik heb de jeugdopleiding hier doorlopen en ben iedereen erg dankbaar die mij geholpen heeft om dit te bereiken. Nu wil ik mijn periode bij de club goed afsluiten, door ervoor te zorgen dat Sparta in de Eredivisie blijft.”