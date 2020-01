Mino Raiola blikt nog één keer terug: ‘Barcelona dacht: Dit is kaassie’

Matthijs de Ligt maakte afgelopen zomer voor een bedrag van 75 miljoen euro de overstap van Ajax naar Juventus. De gesprekken tussen de betrokken partijen verliepen moeizaam, mede omdat Ajax in de optiek van zaakwaarnemer Mino Raiola een mondelinge afspraak over het transferbedrag niet nakwam. Juventus wilde de Oranje-international immers al in de zomer van 2017 aantrekken. “Ajax vroeg hem te blijven, toen zijn er bepaalde afspraken gemaakt”, blikt Raiola nog één keer terug, in gesprek met Voetbal International.

“Maar door de transfer van Frenkie de Jong naar Barcelona, waar een topbedrag uit rolde, wilde Ajax ineens veel meer dan wat was afgesproken. Wat me het meest frustreert, is dat dit over de rug van Matthijs is gegaan. Mijn probleem is dat ik me met mijn voetballers identificeer. Ik ben die speler, tenminste, zo voel ik dat.” Raiola benadrukt dat hij keihard kan zijn, maar dat hij nog nooit iets heeft beloofd wat hij niet is nagekomen. “Ik heb absoluut niets tegen Marc Overmars of Edwin van der Sar, maar ik vind: op dit niveau moet je zaken kunnen doen over de telefoon.”

“Als ik een speler iets beloof en zeg: Ik garandeer het voor je, dan ga ik eraan als het niet gebeurt. Zo werk ik met heel veel Europese topclubs, misschien met Ajax in de toekomst ook.” De zaak verdiende volgens Raiola niet de schoonheidsprijs en de Italiaanse Nederlander wilde niet dat een gevecht met de club over de rug van een speler zou worden. Dat De Ligt niet voor Barcelona koos, was volgens vele voetballiefhebbers dood- en doodzonde, maar Raiola kan erom lachen. “Volgens veel Nederlanders is Barcelona geen buitenlandse club. Het is een Nederlandse club, daar moet Matthijs dus heen en gebeurt dat niet, dan is dat haast een soort heiligschennis. Ik zit niet in die emotie.”

“Of Barcelona voor me zit of NAC Breda, ik ben dezelfde. Het gaat erom wat ik denk wat goed is voor mijn speler. Barcelona dacht: Dit is kaassie… Matthijs komt van Ajax, Frenkie gaat naar ons, dus komt hij ook. De redeneringen die ze gaven aan Matthijs om te komen, waren de verkeerde. Hij is niet zomaar een speler. En denk je dat de invloedrijke Gerard Piqué zomaar een stapje opzij had gezet?”

Raiola stelt dat De Ligt weer bij zijn eerste keuze Juventus terugkwam en heel even van zijn à propos werd gebracht door de interesse van andere clubs. Matthijs werkt bij Juventus met louter topverdedigers om uiteindelijk zelf de beste verdediger ter wereld te worden. Geld interesseert hem niet, hij is in staat contributie te betalen, zo graag wil hij voetballen. Ik ben er voor hem zodat daar geen misbruik van wordt gemaakt.